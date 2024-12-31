За його словами, він не особливо вірить у передбачення, тому того разу теж сумнівався і хотів відмовитися. Однак жінка сама підсіла до нього, подивилася на нього якусь мить і відмовилася говорити те, що побачила.

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Посол України у Великій Британії, ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 25 років тому почув пророцтво про війну в Україні. Про це йдеться в його книзі "Моя війна", яку цитує видання Telegraf.

У книзі ексголовком згадав, як багато років тому їхав потягом з товаришами з Одеси до Житомира, щоб дістатися додому до Новограда-Волинського (нині Звягель). Поруч з ними сіли дві жінки, і одна з них років 30-40 запропонувала його товаришам поворожити на картах.

"Ця ідея чомусь страшенно мене налякала. Навіть холодок пробіг спітнілою спиною. Ні, я не хотів знати, що буде", — згадує Залужний.

За його словами, він не особливо вірить у передбачення і того разу теж сумнівався і хотів відмовитися. Однак жінка сама підсіла до нього, подивилася на нього якусь мить і відмовилася говорити те, що побачила.

"Ні. Я не можу далі нічого сказати. Ні! Вибач", — сказала вона.

На питання Залужного, чому ж вона відмовила, жінка пояснила: "Я побачила війну. Страшну. У нас тут. А ти там найголовніший".

Валерій Залужний зауважив, що тривалий час прокручував в голові слова ворожки і згадав про пророцтво наприкінці лютого 2022 року. За його словами, він розумів, що попереду велика та важка війна на виживання, яка має завершитись українською перемогою.

"Інакше — смерть", — підкреслив Залужний.

Нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ з 2021 по 2024 роки Валерій Залужний написав і видав книгу під назвою "Моя війна". Це перший том трилогії, над якою генерал у відставці почав працювати ще у березні 2023 року.