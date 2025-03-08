Інтерес знизився: скільки українців святкують Міжнародний жіночий день, — опитування

За останній рік прихильників святкування 8 березня побільшало на 2%, однак загалом з 2017 року їхня кількість скоротилася більш ніж удвічі. Найбільше люблять це свято на сході, найменше — на заході України.

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Міжнародний жіночий день 8 березня в Україні стає менш популярним: якщо у 2017 році його відзначали як улюблене свято майже половина населення (49%), то у 2025 році його популярність скоротилася до 23%. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного з 4 по 9 лютого 2025 року.

За даними дослідників, популярність 8 березня з 49% у 2017 році впала до 21% у 2024-му, однак цьогоріч було зафіксовано незначне зростання інтересу — до 23 %. Соціологи вважають, що це може свідчити про стабілізування ставлення до Міжнародного жіночого дня в Україні та про те, що попри загальне зниження популярності для частини суспільства він лишається важливим святом.

Популярність 8 березня в Україні зросла на 2% за останній рік, але сильно впала з 2013 року Фото: КМІС

Як Міжнародний жіночий день сприймають у різних частинах України

Крім того, ставлення різниться за регіонами. Популярність 8 березня серед респондентів, що проживають у західних областях, складає 6%. У центрі країни Міжнародний жіночий день популярний серед 24% населення, на півдні — серед 32%, на сході — 40%. Від статі та віку прихильність не залежить, зазначають експерти.

Соціолог Володимир Паніотто прокоментував ініціативи щодо скасування святкування 8 березня. На його думку, наразі це не доцільно та може викликати в суспільстві зайві дискусії, шкідливі у воєнний час.

"Крім того, взагалі для скасування тих чи інших свят, які відповідають багаторічним традиціям, потрібно спочатку переконати населення і сформувати позитивне ставлення до цього рішення. Поки існує понад 10-15% людей, які є прихильниками цього свята, ініціатива його скасування недоречна, а зараз прихильників 23%", — сказав експерт.

Найпопулярнішими серед українців святами, згідно з опитуванням, залишаються Різдво Христове (70%) та Великдень (69%). На третьому місці — День Незалежності України (54%).

Найулюбленішими святами в Україні є Різдво та Великдень Фото: Скриншот

КМІС провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус" протягом 4-9 лютого 2025 року методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. У ньому брали участь 1 000 респондентів: громадяни України у віці від 18 років, які на момент опитування проживали на території України, підконтрольній українському Уряду. Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% — для показників, близьких до 10%, 1,8% — для показників, близьких до 5%.

Нагадаємо, опубліковані 7 березня результати опитування КМІС показали, що українці стали ще більше довіряти президенту Володимиру Зеленському через риторику нової влади США. Зараз президента України підтримують 67% громадян.

Опубліковані 27 лютого результати опитування Socis за лютий 2025 року свідчать, що понад 87% українців вважають рівень корупції в Україні високим, більшість респондентів звинувачують у цьому владу.