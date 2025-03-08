Міжнародний жіночий день 8 березня: що насправді означає свято

8 березня часто сприймають як свято краси і жіночності, але його справжня історія пов'язана з боротьбою за права і рівність.

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Сьогодні світ відзначає Міжнародний жіночий день, але далеко не всі усвідомлюють, який шлях пройшло це свято. За квітами і привітаннями ховається багата історія боротьби жінок за свої права і рівність. Фокус розповідає про історію цього дня і традиції святкування 8 березня в інших країнах.

Історія свята

У пострадянських країнах 8 березня вважають святом весни і жіночності, але спочатку це був день боротьби за права. Його коріння — не в компліментах і подарунках, а в протестах і страйках за рівноправність і гідні умови праці.

Міжнародний жіночий день бере початок наприкінці XIX — початку XX століття. 1908 року в Нью-Йорку відбулася демонстрація працівниць швейних фабрик, які вимагали скорочення робочого дня, підвищення зарплати і права голосу. Надихнувшись цією подією, німецька соціалістка Клара Цеткін запропонувала заснування Міжнародного жіночого дня на конференції соціалісток у 1910 році.

Уперше масово цей день відзначили 1911 року в низці європейських країн, включно з Німеччиною, Австрією, Данією та Швейцарією. А 1917 року саме 8 березня в Петрограді відбувся страйк робітниць, що став початком Лютневої революції. У СРСР свято закріпилося на державному рівні, але з часом його сенс трансформувався, і акцент змістився з боротьби за права на вшанування жінок у традиційному розумінні.

З 1977 року ООН офіційно визнала 8 березня Міжнародним днем боротьби за права жінок.

Як святкують 8 березня в різних країнах

США — 8 березня не є вихідним днем, але протягом усього березня відзначають Місяць жіночої історії (Women's History Month).

Франція — проводяться заходи, спрямовані на обговорення прав жінок, гендерної рівності та боротьби з насильством.

Італія — жінки дарують одна одній мімози як символ солідарності та жіночої сили.

Німеччина — у Берліні 8 березня є офіційним вихідним днем, організовуються демонстрації на підтримку фемінізму.

Китай — жінки отримують половину вихідного дня, але акцент робиться більше на подарунки та привітання, ніж на активізм.

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