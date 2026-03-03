День украинской женщины вместо 8 марта: в Верховной Раде рассмотрят новый законопроект

День украинской женщины предлагают установить депутаты Верховной Рады.

Соответствующий проект постановления №15052 получен парламентом и передан на рассмотрение руководству, говорится на сайте Верховной Рады.

Авторами законопроекта указаны депутат от партии "Слуга народа" Руслан Тистык и Оксана Савчук ("Свобода").

Текста законопроекта на сайте Рады нет, поэтому на какую дату инициаторы хотят установить в Украине этот праздник, неизвестно.

В феврале 2023 года Савчук стала одним из инициаторов законопроекта №9009, которым предлагалось отменить праздник 8 марта и ввести День украинской женщины 25 февраля.

Идея нового праздника состояла в том, чтобы создать альтернативу советской традиции празднования 8 марта. 25 февраля в качестве Дня украинской женщины было выбрано не случайно: его приурочили ко дню рождения Леси Украинки.

Несмотря на то, что прошло три года, законопроект до сих пор не одобрен.

В марте 2023 года на портале "Дія" прошел опрос, оставлять ли 8 Марта выходным днем. В нем приняли участие более 2,1 миллионов украинцев.

В результате более 1,3 миллиона людей выступили за то, чтобы оставить 8 марта выходным. Около 703 тысяч украинцев считали, что стоит сделать этот день рабочим, а еще 110 тысяч человек не определились.

В приложении, где проходило голосование, отмечали, что в парламенте учтут эти результаты.

