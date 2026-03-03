День української жінки замість 8 березня: у Верховній Раді розглянуть новий законопроєкт

День української жінки пропонують встановити депутати Верховної Ради.

Відповідний проєкт постанови №15052 отримано парламентом і передано на розгляд керівництву, йдеться на сайті Верховної Ради.

Авторами законопроєкту вказано депутата від партії "Слуга народу" Руслана Тістика та Оксану Савчук ("Свобода").

Тексту законопроєкту на сайті Ради немає, тому на яку дату ініціатори хочуть встановити в Україні це свято, невідомо.

У лютому 2023 року Савчук стала однією з ініціаторок законопроєкту №9009, яким пропонували скасувати свято 8 березня і запровадити День української жінки 25 лютого.

Ідея нового свята полягала в тому, щоб створити альтернативу радянській традиції святкування 8 березня. 25 лютого як День української жінки було обрано не випадково: його приурочили до дня народження Лесі Українки.

Відео дня

Незважаючи на те, що минуло три роки, законопроєкт досі не схвалено.

У березні 2023 року на порталі "Дія" відбулося опитування, чи залишати 8 Березня вихідним днем. У ньому взяли участь понад 2,1 мільйона українців.

У результаті понад 1,3 мільйона людей виступили за те, щоб залишити 8 березня вихідним. Близько 703 тисяч українців вважали, що варто зробити цей день робочим, а ще 110 тисяч осіб не визначилися.

У додатку, де відбувалося голосування, зазначали, що в парламенті врахують ці результати.

Нагадаємо, що подарувати дівчині на 8 березня в межах бюджету до 500 грн.

Також повідомлялося, який букет вибрати на 8 березня.