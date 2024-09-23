Разговор не будет легким: как Зеленский будет убеждать Трампа о помощи Украине

Трамп не очень хочет встречаться с Зеленским, но еще больше не желает позволить Харрис перехватить инициативу в украинском вопросе. Найдут ли на этот раз общий язык политики, и какие последствия будет иметь эта встреча — в материале Фокуса.

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"Наверное, да", — так отвечает на вопрос журналистов, проведет ли Дональд Трамп встречу с Владимиром Зеленским, но не сообщил никаких подробностей. Об этом пишет Reuters. Агентство добавляет: в течение последних месяцев другие мировые лидеры, которые посещали США для встреч на высшем уровне, также имели встречи с Трампом

Ожидается, что на этой неделе Владимир Зеленский посетит Нью-Йорк и заседание Генеральной ассамблеи ООН, где будет выступать 25 сентября. В США украинский президент и планирует представить план победы президенту США Джо Байдену, кандидатам в президенты Камале Харрис, а также Трампу.

Политолог Владимир Фесенко говорит, что накануне выборов в США Украине важно продолжать стратегическое сотрудничество с США, надо встречаться с обоими кандидатами на пост президента. "Зеленский знает обоих. Главная цель — представление нашего "плана победы". Сейчас идет дискуссия о формах помощи Украине, как завершить войну, в том числе и во время предвыборных дебатов. Украине просто необходимо донести свое видение", — отмечает он. И добавляет: приоритет для Украины сохранение двухпартийной поддержки.

"Встреча с Трампом состоится, потому что у Зеленского есть план победы. Важно, чтобы все понимали, как Украина видит настоящее и будущее этой войны, — убежден и политолог Олег Лесной, — Трампу тоже выгодно пообщаться с Зеленским, потому что украинская тема — это топ-тема этих американских выборов. И не воспользоваться этим шансом для него — большая роскошь, в той ситуации, в которой находится Трамп. Он не проигрывает, но у него есть определенные проблемы с новыми месседжами, видением будущего США и вообще мира".

В то же время Лисовой не уверен, что все три встречи, о которых сейчас идет речь, в том числе и с Трампом, будут переведены в публичную плоскость.

"Но Трамп не может не согласится на эту встречу, даже если он не хочет, добавляет в комментарии Фокусу эксперт — А Трамп, возможно, и не хочет, потому что услышит неудобные вопросы. Если не согласится, он своей оппонентке даст преимущество, Харрис повторяет, что она за демократическую Украину, а Трамп дружит только с диктаторами. Ему надо показать, что с диктаторами он дружит, уважает президент РФ Владимира Путина, но говорит не только с ними. И эта встреча будет для Украины полезной — мы не знаем, кто будет следующим президентом".

Первая и важная: Зеленский и Трамп не разговаривали три года

Встреча с Трампом будет первой для Зеленского после того, как Трамп покинул Белый дом. После этого Зеленский и Трамп официально общались только по телефону. 19 июля 2024 года президент Украины Зеленский позвонил Дональду Трампу. Произошло это после того, как Трамп официально принял выдвижение Республиканской партии на пост президента.

После кандидат в президенты США заявил, что имел "очень хороший разговор" и вспомнил снова о необходимости переговоров Украины с Россией. "Я благодарен президенту Зеленскому за то, что он обратился ко мне, потому что я, как ваш следующий президент Соединенных Штатов, принесу мир в мир и положу конец войне, которая унесла столько жизней и разрушила бесчисленное количество невинных семей. Обе стороны смогут собраться вместе и договориться о соглашении, которое положит конец насилию и проложит путь к процветанию", — написал Трамп после в социальной сети Truth Social.

Пресс-служба Зеленского была более сдержанной: сообщила о разговоре, впрочем отметила, что политики "договорились обсудить во время личной встречи, какие именно шаги могут сделать мир честным и действительно длительным".

До того коммуникации Зеленского и Трампа нельзя назвать вполне удачными.

Трамп впервые встретился с Зеленским в сентябре 2019 года. Встреча состоялась на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке и длилась 17 минут. Тогда говорили об американской помощи Украине, а также комментировали расследование в отношении сына Джо Байдена.

Как известно, накануне была обнародована стенограмма телефонного разговора между Трампом и Зеленским. Тогдашний американский президент призвал украинского сотрудничать с его адвокатом Руди Джулиани и критиковал "несправедливое увольнение" украинского генерального прокурора Виктора Шокина, который начал расследование в отношении компании Burisma, в наблюдательном совете которой работал сан Байдена Хантер.

В конце концов, именно упомянутый телефонный разговор с Зеленским привел к первому импичменту Трампа в декабре 2019 года — его обвинили в попытке повлиять на президентские выборы в США 2020 года путем давления на украинского президента.

"Трамп ненавидит Украину. Он и его окружение считают, что Украина была причиной всех проблем", — считает Лев Парнас, украинско-американский бизнесмен, который когда-то служил в Украине помощником адвоката Трампа Руди Джулиани, а позже выступил против бывшего президента. Эксперта цитирует издание Politico в апреле 2024 года.

Особенности политики Трампа: поговорить с Путиным

Дональд Трамп известен своей резкой позицией относительно российско-украинской войны. За время войны он говорил, что можно договориться с Путиным и стоило бы оставить РФ оккупированные области. На практике это могло бы означать, что США при Трампе прекращает поставлять Украине помощь, в частности, оружие, и подталкивает садиться за стол переговоров. Трам рассматривает возможность надавить на украинскую власть и заставить отказаться от территорий.

В ответ на такие заявления Зеленский пытался через посредников пригласить кандидата в президенты Трампа приехать в Украину, "чтобы он собственными глазами увидел ситуацию и сделал определенные выводы". Был ли ответ на приглашение — не известно.

В целом тема российско-украинской войны давно уже стала частью американской политики. По подсчету The New York Times она стала третьей по таймингу во время дебатов Трампа и Харрис. Трамп посвятил ей 03:46 минуты, Харрис — 02:36. Дольше кандидаты дискутировали только об экономике США и правах на аборты.

В частности, тогда Трамп повторил, если бы он был президентом, Россия никогда бы этого не сделала. "Очень хорошо знаю Путина, он бы никогда не вторгся бы в Украину и не убил миллионы людей. Такой угрозы не было четыре года [моей каденции]. Я это улажу быстро. Если буду избранным президентом, закончу войну еще до вступления в должность", — сказал он. И добавил: "В наибольших интересах США — закончить эту войну. Ладно, заключить соглашение. Мы должны остановить уничтожение человеческих жизней".

В ожидании результатов визита Зеленского в Нью-Йорк

Нынешняя поездка Зеленского в США происходит на фоне новостей о втором покушении на Трампа. В Вашингтоне много говорили о подозреваемом Райане Рауте. Он сторонник Украины: давал интервью The New York Times и помогал искать зарубежных бойцов для ВСУ. Сейчас ФБР проверяет комментарии Раута об Украине и изучает его мотивы. В Сторонники Трампа называют Раута украинским радикалом, и намекают, что помощь Украине приводит к хаосу — необходимо держаться от этой войны подальше. На эти заявления обращает внимание журналист "Голоса Америки" Остап Ярош. При этом сам Трамп не упоминает об этом украинском "контексте".

"На следующей неделе Зеленский — в США. Будет видеться с Байденом и Камалой Харрис, а также, по ожиданиям, с Дональдом Трампом. Это станет возможностью перевести разговоры о помощи Украине в другое русло, сделав акцент на важности двухпартийной поддержки и донести это сообщение до обоих лагерей", — говорит он.

"Думаю, Зеленский будет прагматичным, агрессивным, это будет диктовать повестку дня. Он точно изменился от крайней встречи с Трампом. Как и изменилась общая ситуация в Украине. Есть усталость, элементы отчаяния, желание бороться и возвращать территории, то есть эмоциональные качели", — продолжает Олег Лесной.

Он считает, что сейчас позиция президента Зеленского сильная.

"Еще недавно он должен был ехать с пониманием неопределенности ситуации, но это было до Курской операции. До нее все упиралось в стену, говорили Украине придется рассчитываться территориями за будущий мир. Ни о каком справедливом мире речь не шла, — добавляет он. — Сейчас в активе президента то, что красных линий больше нет. Это Украина доказала не только попаданиями по российской территории, в частности, по складам с новейшим оружием, но и Курская операция — переход на территорию РФ. Зеленский будет говорить и с позиции сложной ситуации на фронте, но и с элементами успеха. Он может продемонстрировать, что слова Путина о ядерной войне не имеют смысла".

Эксперт Совета внешней политики "Украинская Призма" Александр Краев вспоминает, что Трамп неоднократно говорил, что он хорошо знает и лично уважает Владимира Зеленского, хотя публичное отношение к украинскому президенту было разное.

"К примеру, он говорил, что Зеленский "один из лучших продавцов в истории" — "каждый раз, когда он приезжает в страну, он едет с 50 или 60 миллиардами долларов". Трудно говорить, это такой комплимент или нападки, но так или иначе мы знаем, что Трампу и Зеленскому удавалось находить общий язык раньше — хотя первый звонок 2019 года привел к импичменту Трампа, личное отношение к Зеленскому у Трампа осталось положительным. Это подтверждают и американские инсайдеры", — говорит Фокусу Краев.

Он также отмечает, что в отличие от предыдущих, эта встреча с Трампом не будет рискованной: Зеленский — лидер государства, Трамп в оппозиции. "То, что будет говорить Трампу, он будет говорить Байдену. То есть, отдельной игры для отдельной политической силы не предвидится", — отмечает эксперт.

Конечно, разговор не будет легким, потому что Трамп не тот, кто слушает, трудно зацепить его внимание.

Вполне вероятно, что этот визит Владимира Зеленского в США и личная встреча с обоими кандидатами могут быть последними перед выборами в США. До выборов остается 45 дней.