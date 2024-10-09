Немає жодної душі: місто в США за день до "урагану століття" стало пустелею (фото)

Американці, які перебували у населеному пункті, у надії чекали до останнього, перш ніж завести свої машини й виїхати.

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У вівторок ввечері, 8 жовтня, район Кокроуч Бей у Раскіні (Флорида, США) перетворився на місто-привид в очікуванні мегаурагану "Мілтон". Протягом останніх двох днів представники влади закликали місцевих мешканців негайно евакуюватися з небезпечного району. Тим, кому немає куди йти, запропонували зупинитися в укріпленій середній школі, що знаходиться неподалік. Однак абсолютна більшість людей уже виїхали, пише видання New York Post.

Астронавт поділився кадрами того, який насправді вигляд має ураган "Мілтон" із космосу

Нещодавно цей регіон у Флориді спустошив інший руйнівний ураган — "Хелен", принісши масштабні паводки, які завдали шкоди багатьом будинкам. Саме тому значна частина людей й без того вже була готова виїхати у спокійніші регіони країни.

Повідомляється, що від стихії найбільше постраждала саме північно-західна частина Раскіну: майже в кожному домі пошкоджено гіпсокартон та меблі. Господарі зібрали та повиносили на подвір'я пошкоджені особисті речі.

Люди тікають від урагану "Мілтон"

Американці, які перебували у населеному пункті, у надії чекали до останнього, перш ніж завести свої машини й виїхати.

Нещодавно цей регіон у Флориді спустошив інший руйнівний ураган — "Хелен" Фото: NYPost

"Залишатися занадто ризиковано. Думаю, кожен, хто мислить тверезо, скаже, що ти дурень, якщо станеш на шляху стихії", — каже місцевий житель Пол Дельмоліно, який евакуювався разом зі своєю дружиною Лані.

Інша містянка, яка назвалася Джудіт, розповіла, що дуже хвилюється за свій дім та сподівається, що його не розграбують мародери, поки вона перечікує біду в безпечнішому місці. "Це може бути проблемою, коли всі покинуть місто", — каже вона.

Чиновники зазначають, що до обіду вівторка в укріплену від урагану місцеву середню школу прийшло небагато людей, але вони очікують, що їх стане значно більше сьогодні ввечері та завтра.

Місцеві мешканці кажуть, що залишатися дуже ризиковано Фото: NYPost

Представник офісу шерифа округу Гіллсборо додав, що укриття відкрили за 48 годин до приходу стихії, але місцеві переважно починають сходитися за добу.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що сповнений рішучості відвести свою доньку до вівтаря 64-річний Девід Джонс зі США подолав майже 30 миль (48 км) через уламки, які утворилися після урагану "Хелен", щоб встигнути на весілля вчасно. У церкві не було електрики, тому церемонія проходила при свічках.