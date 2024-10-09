Нет ни одной живой души: город в США за день до "урагана века" стал пустыней (фото)

Американцы, находившиеся в населенном пункте, в надежде ждали до последнего, прежде чем завести свои машины и уехать.

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Во вторник вечером, 8 октября, район Кокроуч Бей в Раскине (Флорида, США) превратился в город-призрак в ожидании мегаурагана "Милтон". В течение последних двух дней представители власти призывали местных жителей немедленно эвакуироваться из опасного района. Тем, кому некуда идти, предложили остановиться в укрепленной средней школе, находящейся неподалеку. Однако абсолютное большинство людей уже выехали, пишет издание New York Post.

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Недавно этот регион во Флориде опустошил другой разрушительный ураган — "Хелен", принеся масштабные паводки, которые нанесли ущерб многим домам. Именно поэтому значительная часть людей и без того уже была готова выехать в более спокойные регионы страны.

Сообщается, что от стихии больше всего пострадала именно северо-западная часть Раскина: почти в каждом доме повреждены гипсокартон и мебель. Хозяева собрали и вынесли во двор поврежденные личные вещи.

Люди убегают от урагана "Милтон"

Американцы, находившиеся в населенном пункте, в надежде ждали до последнего, прежде чем завести свои машины и уехать.

Недавно этот регион во Флориде опустошил другой разрушительный ураган — "Хелен" Фото: NYPost

"Оставаться слишком рискованно. Думаю, каждый, кто мыслит трезво, скажет, что ты дурак, если станешь на пути стихии", — говорит местный житель Пол Дельмолино, который эвакуировался вместе со своей женой Лани.

Другая горожанка, которую зовут Джудит, рассказала, что очень волнуется за свой дом и надеется, что его не разграбят мародеры, пока она пережидает беду в более безопасном месте. "Это может быть проблемой, когда все покинут город", — уверена она.

Чиновники отмечают, что до обеда вторника в укрепленную от урагана местную среднюю школу пришло немного людей, но они ожидают, что их станет значительно больше сегодня вечером и завтра.

Местные жители говорят, что оставаться очень рискованно Фото: NYPost

Представитель офиса шерифа округа Гиллсборо добавил, что укрытие открыли за 48 часов до прихода стихии, но местные преимущественно начинают сходиться за сутки.

Напомним, ранее Фокус писал, что полный решимости отвести свою дочь к алтарю 64-летний Дэвид Джонс из США преодолел почти 30 миль (48 км) через обломки, которые образовались после урагана "Хелен", чтобы успеть на свадьбу вовремя. В церкви не было электричества, поэтому церемония проходила при свечах.