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Сила "слабкої" статі. Кращі фільми та серіали про сильних та незалежних жінок (відео)

Костянтин Рильов
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серіал, серіали про жінок, сильні жінки, міс Мейзел
Дивовижна міс Мейзел

Кращі кінострічки останніх років про жінок, які у складних ситуаціях знаходять головну людську силу — силу характеру.

"Колетт"

Colette

2018, Великобританія, США, Франція, біографічна драма

Тема: знайти своє імʼя

Рейтинг: IMDb 6.7

У ролях: Кіра Найтлі, Домінік Вест, Елеонор Томлінсон

Колетт, біографія, фемінізм, екранізація, письменниця
Кадр з фільму "Колетт"

Блискуча біографічна драма про життя відомої французької письменниці Габріель Колетт (1873-1954), авторки понад 30 успішних книг, члена журі Гонкурівської премії.

"Колетт" — байопік про знамениту письменницю з Кірою Найтлі в головній ролі

У фільмі показано початок її карʼєри, те, як провінційної дівчиною без приданого вона вискакує заміж за відомого паризького письменника, журналіста і критика Анрі Готьє-Віллара, відомого під псевдонімом Віллі. Це жвавий ділок, на якого працює чимало "літературних негрів" і яким він, за прикладом Олександра Дюми, придумує сюжети і платить. У результаті Габріель сама напросилася попрацювати на нього.

Костянтин Рильов рекомендує любителям вишуканих страв повнометражний фільм "Колетт", а тим, кому подобається смачна простіша їжа щодня, підійде серіал "Дивовижна місіс Мейзел"

На роль Колетт прекрасно підійшла Найтлі, яка зіграла Елізабет у "Піратах Карибського моря" — начебто ідеальну кохану і дочку губернатора, яка стала потім піраткою, розривалася в симпатіях то до свого друга дитинства коваля Вілла, то до Джека Горобця. Ось і Колетт — тихий вир, де хто тільки не водиться.

Прогорілий Віллі навчив дружину змінювати, а також писати, грамотно формуючи фабулу. Та тільки Габріель досягла успіху в цьому більше. З "літературного негра" свого чоловіка вона перетворилася на письменницю світового рівня, а також в артистку і феміністку, котра має на своєму рахунку десятки любовних перемог. Теми для нових книг вона брала з життя.

У стрічці показано, як серія її перших напівавтобіографічних романів про Клодін, підписаних імʼям чоловіка, стає відомою. І Колетт залишилося одне — знайти своє імʼя, що вона і зробила.

"За статевою ознакою"

On the Basis of Sex

2018, США, біографічна драма

Тема: вір у себе і близьких — і все вийде

Рейтинг: IMDb 7.1

У ролях: Фелісіті Джонс, Армі Хаммер, Джастін Теру

За статевою ознакою, фільм, скріншот, Рут Бадер Гінзбург
За статевою ознакою — кадр з фільму

Фільм розповідає про молодого адвоката Рут Бадер Гінзбург і її боротьбу за те, щоб у законах не було дискримінації за статевою ознакою, навʼязаної застарілими стереотипами.

Ця картина про реальну особистість, суддю Верховного суду США, другу жінку в історії Штатів, котра займає таку посаду. Присвячена вона 25-річній річниці її роботи, починаючи з 1993 року.

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Суди і маса юридичної казуїстики тут представлені майже з детективною напругою, як це вміють робити саме американці. У консультуванні стрічки брала участь сама головна героїня — Рут Бадер Гінзбург, якій на той момент було 85 років.

У стрічці показується, що Рут у її юридичній боротьбі підтримувала вся сімʼя — чоловік і діти. Тому тут немає ніяких феміністичних кліше — навпаки, демонструється, що свобода досягається саме тоді, коли за вашою спиною стоїть любов!

"За статевою ознакою" — фільм про те, що жінка МОЖЕ!

Додамо, що Рут зіграла британська акторка Фелісіті Джонс, що прославилася завдяки ролі дружини вченого Стівена Хокінга. А ось сценарій фільму написаний Даніелем Стіплманом, також одним з представників родини Гінзбургів. Незважаючи на такий "сімейний підряд", стрічка явно вдалася.

"Дивовижна місіс Мейзел"

The Marvelous Mrs. Maisel

2017-2020, США, драма, комедія

Тема: знайти своє покликання

Рейтинг: IMDb 8.70

Сезони: 3

У головних ролях: Рейчел Броснахен, Алекс Борштейн, Майкл Зеген, Марін Хінкль

серіал, Дивовижна місіс Мейзел, гумор, стенд-ап
Дивовижна місіс Мейзел — піонерка жіночого стенд-апу

Міріам була ідеальною єврейською дружиною і домогосподаркою: охайною, з відмінним почуттям гумору і красивою. Народила двох чудових дітей, активно брала участь у житті свого чоловіка, клерка і стендап-коміка-любителя.

"Дивовижна міс Мейзел" — хоробра і весела

Одного разу Міріам з незадоволенням виявила, що чоловік читав у кабаках не свої жарти. Більше того, в один момент вона розуміє, що в їхньому житті все фальшиво, а чоловік чомусь йде до секретарки, "яка така ж дубова, як стіл, за яким сидить". Напившись з горя, жінка спонтанно вийшла до стендап-мікрофона, розповідаючи цю свою історію і отримала… перший успіх і перший арешт — вона виступала без ліцензії. Так за що ж справа? Пора її отримати!

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Сила характеру і талант Міріам магічно перетворюють негатив у її долі на сміх. Вона стає символом свого покоління, як, наприклад, у нас Михайло Жванецький, хоча образ дівчини-коміка вигаданий. Але без чоловіків і тут не обійшлося. Режисер серіалу Емі Шерман-Палладіно розповіла, що на цю картину її надихнули дитячі спогади про батька — коміка-постановника з Нью-Йорка, а також жіночі комікси.

Серіал захоплює, бо знятий легко і дотепно, ненавʼязливо показуючи, як випробування можуть перетворюватися на креатив і успіх.