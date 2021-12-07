"Матриця-4" відкриє задум Вачовскі: як злом Матриці Нео пов'язаний зі зміною статі режисерів

Режисерка Лана Вачовскі спробує продати нам ще раз той приголомшливий ефект, який був у першій "Матриці" 1999 року.

У четвертій "Матриці: Воскресіння" старша із сестер (ексбрати) Лана Вачовскі знову змусить Нео "зламати" матрицю буття, яку підтримує суперкомп'ютер. Стало відомо, як сюжет циклу пов'язаний із ґендерною ідентичністю сестер (ексбрати) Вачовскі.

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Незабаром в Україні 22 грудня вийде на екрани фільм "Матриця-4", на який глядачі чекали 18 років — третій фільм "Матриця: Революція" виходив у 2003 році.

Якщо судити з трейлерів Нео та Трініті — знову в строю. Очікується повне "перезавантаження" франшизи, причому за це відповідає лише одна режисерка — Лана Вачовскі (колишній Лоренс), старша з двох сестер (ексбратів).

За двома роликами, що вийшли, можна припустити, що Вачовскі спробує продати нам ще раз той приголомшливий ефект, який був у першій "Матриці" 1999 року. У чому він полягав?

Живе собі програміст Томас Андерсон. Все було ок, поки він за деякими ознаками не помічав, що навколо нього штучна реальність. Відбувається його доленосна зустріч із революціонером Морфіуосом, який йому запропонував проковтнути червону капсулу. Коли Томас наважився на це, він прокинувся у страшному світі, де він голий в осередку, а все його життя — це ілюзія, яку створює у його свідомості суперкомп'ютер. І Томас стає Нео — цей момент "пробудження" і є найпотужнішим "моментом істини" у всій франшизі.

У другій і третій частинах циклу Нео бореться з Матрицею, добираючись до її серцевини, але ця війна нагадує битву людей і машин у франшизі "Термінатора" — трохи новизни, тому не так захоплює як перша "Матриця".

У "Матриці-4" Вачовскі спробує вдруге увійти в ту саму річку: мовляв, Андерсону Матриця вселяла, що всі попередні частини — це його комп'ютерна гра, яку він сам розробив як геніальний програміст. І Томасу знову доведеться прокинутися і побачити огидно-липку дійсність. У ролику ми бачимо, як крізь бородате обличчя красеня-Нео у дзеркалі проступає інша фізіономія — посивілого програміста. Нео знову доведеться усвідомити себе в Матриці та зламати її. Чи випробуємо ми катарсис вдруге — можна перевірити лише в кінотеатрі.

[ + – ] The Matrix Resurrections — офіційний трейлер

Тлумачі фантастичної саги Вачовскі вважають, що зміною статі режисери і в житті дійшли того, що хочуть "зламати" Матрицю Бога, в якій живуть усі люди. І що це їхня така форма бунту: змінивши стать чоловіка, звільнився від нав'язаних світобудовою правил: і на виході брати стали сестрами.

Цікаво, що один із співавторів кіноциклу Ліллі Вачовскі (уроджений Ендрю Пол Вачовскі, молодша сестра) підтвердила здогади фанатів про те, що фільм є метафорою трансгендерної ідентичності, повідомляє Independent. Розмови про це були все частіше після того, як у 2012 і 2016 роках вона та її сестра Лана оголосили про свою трансгендерність.

За словами Independent, одна з фанатських версій передбачала, що незручність, яку відчуває головний герой Нео у зіткненні з реальністю, — це метафора ґендерного дискомфорту. "Червону пігулку", що допомагає йому побачити істину, порівнюють із прийомом естрогенів.

У своєму інтерв'ю для Netflix Film Club Ліллі Вачовскі підтвердила, що ці версії близькі до початкового задуму творець "Матриці", але 20 років тому світ і кіноіндустрія не були готові сприйняти настільки відверте висловлювання. Сьогодні вона рада, що глядачі самі змогли розгадати сенс твору.

Матриця: Воскресіння

The Matrix Resurrections

США, 2021, фантастика

Прем'єра: 22 грудня

Рейтинг очікування kino-teatr.ua: 8.9/10

У ролях: Кіану Рівз, Керрі-Енн Мосс, Яг'я Абдул-Матін II

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