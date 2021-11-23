Киану Ривз заявил, что женился на Вайноне Райдер во время съемок "Дракулы"

Впрочем, это была шутка. Речь идет о сцене между героями фильма

Голливудский актер Киану Ривз объявил себя мужем Вайноны Райдер. А ранее актриса утверждала то же самое. Об этом сообщает издание Esquire.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

В интервью журналу актер заявил, что формально женат на Вайноне Райдер, с которой они вместе играли в культовом фильме Фрэнсиса Форда Копполы "Дракула" 1992 года.

Они исполнили роли Джонатана Харкера и Мины Мюррей, а на съемочной площадке их "поженил" настоящий священник из Румынии.

[ + – ] Сцена венчания в фильме "Дракула" Фото: Скриншот

"Вайнона говорит, что мы супруги. Коппола тоже так считает. Так что, я думаю, мы поженились на глазах у Бога", — сказал Ривз.

Вайнона в интервью 2018 года рассказывала, что для съемок сцены бракосочетания Коппола пригласил настоящих священников и арендовал настоящую церковь, так что их с Киану брак вполне можно считать настоящим.

[ + – ] Сцена венчания в фильме "Дракула" Фото: Скриншот

"Мы действительно поженились в "Дракуле". Нет, клянусь богом, я думаю, что мы женаты в реальной жизни. В этой сцене участвовал настоящий священника из Румынии и он, правда, провел обряд венчания. Так что, я думаю, что мы женаты", — призналась актриса.

Примечательно, но Киану так и и не женился. Его возлюбленная Дженнифер Сайм разбилась в автокатастрофе в 2001 году. В ноябре 2019 года стало известно о новых отношениях Ривза с художницей и скульптором Александрой Грант. Но актер весьма скрытен, так что, на какой стадии этот роман – неизвестно.

Вайнона Райдер никогда не была замужем. Она встречалась с Джонни Деппом, с участником группы Soul Asylum, Дэйвом Пирнером и с Мэттом Деймоном. А с 2011 года актриса состоит в отношениях с модельером Скоттом Маккинлеем Ханом.