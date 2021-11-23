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Кіану Рівз заявив, що одружився з Вайноною Райдер під час зйомок "Дракули"

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Фото: Скриншот | Кіану Рівз та Вайнона Райдер у фільмі "Дракула"

Втім, це був жарт. Йдеться про сцену між героями фільму

Голлівудський актор Кіану Рівз оголосив себе чоловіком Вайнони Райдер. А раніше актриса стверджувала те саме. Про це повідомляє видання Esquire.

В інтерв'ю журналу актор заявив, що формально одружений з Вайноною Райдер, з якою вони разом грали в культовому фільмі Френсіса Форда Копполи "Дракула" 1992 року.

Вони виконали ролі Джонатана Харкера та Міни Мюррей, а на знімальному майданчику їх "одружив" справжній священик із Румунії.

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Сцена вінчання у фільмі "Дракула"
Фото: Скриншот

"Вайнона каже, що ми подружжя. Коппола теж так вважає. Тож, я думаю, ми одружилися на очах у Бога", — сказав Рівз.

Вайнона в інтерв'ю 2018 року розповідала, що для зйомок сцени одруження Коппола запросив справжніх священиків та орендував справжню церкву, тож їх із Кіану шлюб цілком можна вважати справжнім.

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Сцена вінчання у фільмі "Дракула"
Фото: Скриншот

"Ми справді одружилися в "Дракулі". Ні, клянуся Богом, я думаю, що ми одружені в реальному житті. У цій сцені брав участь справжній священик з Румунії і він, правда, провів обряд вінчання. Отже, я думаю, що ми одружені", — зізналася акторка.

Цікаво, але Кіану так і не одружився. Його кохана Дженніфер Сайм розбилася в автокатастрофі у 2001 році. У листопаді 2019 року стало відомо про нові відносини Рівза з художницею та скульптором Олександрою Грант. Але актор дуже приховує своє особисте життя, тож, на якій стадії цей роман – невідомо.

Вайнона Райдер ніколи не була одружена. Вона зустрічалася з Джонні Деппом, з учасником гурту Soul Asylum, Дейвом Пірнером та з Меттом Деймоном. А з 2011 року акторка перебуває у стосунках з модельєром Скоттом Маккінлеєм Ханом.