"Сирена, отмєна": Jerry Heil переспівала свій хіт

Співачка виступила на благодійному концерті у Варшаві.

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26-річна українська співачка Jerry Heil (справжнє ім'я Яна Шемаєва) виступила в межах благодійного концерту в Польщі та переспівала свій відомий трек "Охрана, отмєна". Відео з концерту поширюється в мережі.

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Замість приспіву, який свого часу став вірусним, артистка співає "Сирена, отмєна". А слова "Я не Лєна, я Яна" стали відповіддю Володимиру Путіну на його "урок історії України, яку створив Ленін".

[ + – ] Jerry Heil переспівала свою популярну пісню

"Він сказав, що нас створив Ленін, а то не Ленін", — заспівала Яна на польській сцені.

У кінці хіта Jerry Heil голосно заявила: "Якщо ми встанемо, Україно, він ляже!", натякаючи на повалення режиму Путіна.

[ + – ] Серед інших пісень, заспівала Jerry Heil і хіт харківських ультрас, присвячений Путіну. Проте в устах Jerry Heil пісня звучить англійською

Благодійний концерт на допомогу Україні відбувся у столиці Польщі 1 квітня 2022 року та отримав назву "Доброго вечора! Ми з України". На заході виступили, окрім Jerry Heil, Монатик, Сергій Бабкін, учасники комедійного проєкту "Дизель шоу" та інші.

Раніше Фокус писав про кліп "Сіла птаха" Лесі Нікітюк, у якому висміюється російська пропаганда. Зокрема бойові гуси та миші.

Нагадаємо, британський співак Ед Ширан виступив на благодійному концерті в Бірмінгемі. Зібрані кошти будуть передані на потреби України.