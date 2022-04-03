"Сирена, отмєна": Jerry Heil переспівала свій хіт
Співачка виступила на благодійному концерті у Варшаві.
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26-річна українська співачка Jerry Heil (справжнє ім'я Яна Шемаєва) виступила в межах благодійного концерту в Польщі та переспівала свій відомий трек "Охрана, отмєна". Відео з концерту поширюється в мережі.
Замість приспіву, який свого часу став вірусним, артистка співає "Сирена, отмєна". А слова "Я не Лєна, я Яна" стали відповіддю Володимиру Путіну на його "урок історії України, яку створив Ленін".
"Він сказав, що нас створив Ленін, а то не Ленін", — заспівала Яна на польській сцені.
У кінці хіта Jerry Heil голосно заявила: "Якщо ми встанемо, Україно, він ляже!", натякаючи на повалення режиму Путіна.
Благодійний концерт на допомогу Україні відбувся у столиці Польщі 1 квітня 2022 року та отримав назву "Доброго вечора! Ми з України". На заході виступили, окрім Jerry Heil, Монатик, Сергій Бабкін, учасники комедійного проєкту "Дизель шоу" та інші.
Раніше Фокус писав про кліп "Сіла птаха" Лесі Нікітюк, у якому висміюється російська пропаганда. Зокрема бойові гуси та миші.
Нагадаємо, британський співак Ед Ширан виступив на благодійному концерті в Бірмінгемі. Зібрані кошти будуть передані на потреби України.