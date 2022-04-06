Автори хіта "Доброго вечора, ми з України" випустили пісню про перемогу України (відео)

Раніше їхній трек став одним з найпоширеніших у мережі.

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Українські діджеї з Кременчука PROBASS ∆ HARDI (Артем Ткаченко та Максим Мокренко), автори легендарного хіта "Доброго вечора, ми з України", випустили новий трек про день перемоги України разом з Anna Bulat, яка виступила вокалісткою в цьому проєкті. Відео виклали на YouTube.

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"Настане день, закінчиться війна", — співають у новому треці музиканти. Відео супроводжується кадрами пейзажів мирної України, українськими військовими та руйнуваннями, яких завдає російська військова агресія українським містам.

[ + – ] Пісня "Настане день"

"Настане день! Він уже близько! Я відчуваю! Я бачу це! Я чую, як ми святкуємо нашу перемогу! Весь світ чує це! Ми сильні, ми мужні, українці неймовірні. Кожен із нас робимо для цього все, що потрібно і зробить ще більше та ще, а потім ще більше!" – зазначив на своїй Instagram-сторінці PROBASS.

[ + – ] Легендарний хіт "Доброго вечора, ми з України"

Зазначимо, що хіт "Доброго вечора, ми з України", який і зробив відомими музикантів з Кременчука, був однією з найпоширеніших пісень у мережі та найчастіше використовувався в українському Tiktok.

Нагадаємо, телеведуча Леся Нікітюк переспівала українську народну пісню "Сіла птаха", присвятивши її найпоширенішим фейкам російської пропаганди.

Також Фокус писав про переспіваний трек Jerry Heil, присвячений цього разу сирені.