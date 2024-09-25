"Моя мама тоже так делала": женщина поставила новогоднюю елку за 91 день до Рождества (видео)

Бобби-Джо говорит, что новогоднее дерево приносит ей радостные ощущения, которые она не может испытать от чего-то другого.

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24-летняя Бобби-Джо Притчард из Уэльса (Великобритания) захотела создать уютную атмосферу в своем доме, чтобы ежедневно наслаждаться приподнятым настроением, и украсила новогоднюю елку за 91 день до Рождества. Об этом она рассказывает на странице в TikTok.

Бобби-Джо признается, что не празднует Хэллоуин, таким образом новогодний период — первый в очереди, которого она с нетерпением ждет. Поскольку зимние праздники всегда очень быстро проходят, британка решила их продлить.

"Рождество всегда было большим праздником в моей семье. Помню, что в детстве мама ставила елку именно в октябре и устраивала большое празднование по этому поводу", — рассказывает автор видео, которое собрало почти миллион просмотров.

Бобби-Джо также добавила, что Рождество приносит ей радостные ощущения, которые она не может испытать от чего-то другого.

Впрочем, по словам арт-директора Даниэлы Вентурини, лучше всего начинать подготовку где-то за четыре недели.

"Доказано, что раннее декорирование дает людям заряд бодрости, поэтому, чем раньше вы начнете, тем лучше! Первое, чего стоит избегать — фанатизма в украшениях, потому что это может перегрузить дом и сделать его загроможденным. Если хотите почувствовать рождественский дух прямо сейчас, сначала используйте меньше игрушек, а затем с приближением праздника вешайте новые", — советует она.

Эксперт также сказала, что у Бобби-Джо искусственная елка: если вы хотите купить живую, то стоит подождать до конца ноября, поскольку в противном случае дерево может засохнуть еще до праздника.

Напомним, ранее дизайнер назвала место, где в доме нельзя ставить елку. Чтобы максимально использовать пространство дома, Эмили Симмонс предложила несколько хороших локаций.

Кроме того, семью из Кентукки (США) ждал сюрприз в виде крошечной совы, поселившейся на их рождественской елке. Гостью случайно обнаружил работник клининговой компании, которого хозяева пригласили почистить ковры.