"Моя мама робила так само": жінка поставила новорічну ялинку за 91 день до Різдва (відео)

Боббі-Джо каже, що новорічне дерево приносить їй радісні відчуття, які вона не відчуває від чогось іншого.

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24-річна Боббі-Джо Прітчард з Уельсу (Велика Британія) захотіла створити затишну атмосферу в своєму домі, аби щодня насолоджуватись піднесеним настроєм, й прикрасила новорічну ялинку за 91 день до Різдва. Про це вона розповідає на сторінці у TikTok.

Боббі-Джо зізнається, що не святкує Гелловін, таким чином новорічний період — перший в черзі, на який вона з нетерпінням чекає. Оскільки зимові свята завжди дуже швидко минають, британка вирішила їх подовжити.

"Різдво завжди було великим святом у моїй родині. Пам’ятаю, що в дитинстві мама ставила ялинку саме в жовтні й влаштовувала велике святкування з цього приводу", — розповідає авторка відео, яке зібрало майже мільйон переглядів.

Боббі-Джо також додала, що Різдво приносить їй радісні відчуття, які вона не відчуває від чогось іншого.

Втім, за словами артдиректорки Даніели Вентуріні, найкращий починати підготовку десь за чотири тижні.

"Доведено, що раннє декорування дає людям заряд бадьорості, тому, чим раніше ви почнете, тим краще! Перше, чого варто уникати — фанатизму в прикрасах, бо це може перевантажити будинок та зробити його захаращеним. Якщо прагнете відчути різдвяний дух прямо зараз, спочатку використовуйте менше іграшок, а потім з наближенням свята вішайте нові", — радить вона.

Експертка також сказала, що у Боббі-Джо штучна ялинка: якщо ви хочете купити живу, то варто зачекати до кінця листопада, оскільки в іншому випадку дерево може засохнути ще до свята.

Нагадаємо, раніше дизайнерка назвала місце, де у будинку не можна ставити ялинку. Щоб максимально використати простір оселі, Емілі Сіммонс запропонувала кілька хороших локацій.

Крім того, сім'ю з Кентуккі (США) чекав сюрприз у вигляді крихітної сови, що оселилась на їхній різдвяній ялинці. Гостю випадково виявив працівник клінінгової компанії, якого господарі запросили почистити килими.