Новогодний декор: 8 идей, как украсить дом свечами (фото)
Свечам всегда найдется место в вашем доме, а к Рождеству и Новому году для них нужно найти правильное и безопасное место.
Горящие свечи создадут в вашем доме атмосферу тепла и уюта и станут дополнительным праздничным украшением. О том, как использовать свечи в новогоднем декоре, рассказал сайт Joy-pup.
Композиция со свечами на журнальном столике
Журнальный столик в гостиной, кабинете или в прихожей – отличное место, чтобы сделать новогоднюю композицию со свечами. Используйте для этого поднос, веточку хвои, шишки или любые елочные игрушки. Такая композиция преобразит журнальный столик, наполнив комнату волшебной атмосферой Рождества.
Праздничные украшения со свечами на обеденном столе
Стол, за которым собирается семья для встречи Рождества и Нового года – будет таким же важным местом, как и елка. Поэтому его оформлению нужно уделить особое внимание. Классический способ сделать стол торжественным – оформление свечами. Используйте свечи разной высоты, чтобы создать более равномерное освещение, и добавьте к ним элементы рождественского декора – гирлянду из хвои, елочные украшения и фигурки рождественских персонажей.
Свет в окне – композиция со свечами на подоконнике
Окно – важная часть в праздничном оформлении дома. Это своеобразная связь с внешним миром. Горящая свеча в окне покажет вашим родным, которые спешат к домашнему очагу, что их ждут. Вместе со свечами используйте для оформления окна рождественские венки и композиции из хвои и елочных украшений.
Камин со свечами
Если в вашем доме есть камин, используйте его для создания рождественской атмосферы. И в первую очередь поставьте свечи на каминную полку. Если вы не планируете разжигать дрова в камине в новогоднюю ночь, поставьте в него много свечей. Это создаст эффект уютного очага. К тому же свечи в камине – это наиболее безопасный способ использования открытого огня в доме. Для оформления каминной полки подойдут хвойные гирлянды и традиционные рождественские носки.
Свечи в фонаре
Фонари, в которых вместо электрических лампочек будут гореть свечи – это прекрасная идея для оформления любой части дома. Поскольку огонь безопасно закрыт стеклом, фонари со свечами можно ставить возле елки. Фонари сама по себе выглядят празднично, поэтому дополнительные украшения в виде лент или хвои должны быть минимальными.
Тематические свечи в виде рождественских персонажей
Перед Рождеством и Новым годом в продаже можно найти свечи в форме елки и других традиционных персонажей: Санты, оленей, гномов и снеговиков. Такие свечи красиво впишутся в любую декоративную композицию.
Аромат праздника
Ароматические свечи и арома-лампы со свечами добавят вашему празднику очарования. В холодное время года особенно хороши будут ароматы хвои, имбиря, цитрусовых, ванили и корицы.
Напомним, как украсить новогодний стол. Красиво сложенные салфетки придадут праздничному столу торжественность и эстетическую завершенность. Цвет салфеток должен гармонировать со скатертью и новогодним убранством дома.
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