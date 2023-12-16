Новогодний декор: 8 идей, как украсить дом свечами (фото)

Свечам всегда найдется место в вашем доме, а к Рождеству и Новому году для них нужно найти правильное и безопасное место.

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Горящие свечи создадут в вашем доме атмосферу тепла и уюта и станут дополнительным праздничным украшением. О том, как использовать свечи в новогоднем декоре, рассказал сайт Joy-pup.

Композиция со свечами на журнальном столике

Композиция со свечами на журнальном столике Фото: Pexels

Журнальный столик в гостиной, кабинете или в прихожей – отличное место, чтобы сделать новогоднюю композицию со свечами. Используйте для этого поднос, веточку хвои, шишки или любые елочные игрушки. Такая композиция преобразит журнальный столик, наполнив комнату волшебной атмосферой Рождества.

Композиция со свечами на журнальном столике Фото: joy-pup.com Композиция со свечами на журнальном столике Фото: Pexels

Праздничные украшения со свечами на обеденном столе

Cвечи на праздничном столе Фото: Pexels Cвечи на праздничном столе Фото: joy-pup.com

Стол, за которым собирается семья для встречи Рождества и Нового года – будет таким же важным местом, как и елка. Поэтому его оформлению нужно уделить особое внимание. Классический способ сделать стол торжественным – оформление свечами. Используйте свечи разной высоты, чтобы создать более равномерное освещение, и добавьте к ним элементы рождественского декора – гирлянду из хвои, елочные украшения и фигурки рождественских персонажей.

Cвечи на праздничном столе Фото: Pexels Cвечи на праздничном столе Фото: Pexels

Свет в окне – композиция со свечами на подоконнике

Свечи и рождественские венки на окне Фото: Pexels

Окно – важная часть в праздничном оформлении дома. Это своеобразная связь с внешним миром. Горящая свеча в окне покажет вашим родным, которые спешат к домашнему очагу, что их ждут. Вместе со свечами используйте для оформления окна рождественские венки и композиции из хвои и елочных украшений.

Композиция со свечами на подоконнике Фото: Pexels Ккомпозиция со свечами на подоконнике Фото: Pexels

Камин со свечами

Оформление камина свечами Свечи в камине

Если в вашем доме есть камин, используйте его для создания рождественской атмосферы. И в первую очередь поставьте свечи на каминную полку. Если вы не планируете разжигать дрова в камине в новогоднюю ночь, поставьте в него много свечей. Это создаст эффект уютного очага. К тому же свечи в камине – это наиболее безопасный способ использования открытого огня в доме. Для оформления каминной полки подойдут хвойные гирлянды и традиционные рождественские носки.

Как оформить камин свечами

Свечи в фонаре

Фонарь со свечой можно поставить возле елки Фото: Pexels Фонарь со свечой украсит любой уголок дома Фото: Pexels

Фонари, в которых вместо электрических лампочек будут гореть свечи – это прекрасная идея для оформления любой части дома. Поскольку огонь безопасно закрыт стеклом, фонари со свечами можно ставить возле елки. Фонари сама по себе выглядят празднично, поэтому дополнительные украшения в виде лент или хвои должны быть минимальными.

Фонарь со свечой возле лестницы Фото: joy-pup.com Фонарь со свечой у входной двери Фото: joy-pup.com

Тематические свечи в виде рождественских персонажей

Тематические свечи в виде рождественских персонажей Фото: joy-pup.com Тематические свечи в виде рождественских персонажей Фото: joy-pup.com

Перед Рождеством и Новым годом в продаже можно найти свечи в форме елки и других традиционных персонажей: Санты, оленей, гномов и снеговиков. Такие свечи красиво впишутся в любую декоративную композицию.

Аромат праздника

Ароматические свечи и арома-лампы со свечами добавят вашему празднику очарования. В холодное время года особенно хороши будут ароматы хвои, имбиря, цитрусовых, ванили и корицы.

Новогодняя композиция с ароматическими свечами Фото: joy-pup.com Рождественская композиция с ароматическими свечами Фото: joy-pup.com

Напомним, как украсить новогодний стол. Красиво сложенные салфетки придадут праздничному столу торжественность и эстетическую завершенность. Цвет салфеток должен гармонировать со скатертью и новогодним убранством дома.

Ранее Фокус писал, как украсили к праздникам Белый дом в Вашингтоне. Традиционно Белый дом, как резиденцию президента США, украшает первая леди.