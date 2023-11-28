Магия, чудо и Рождество: как Белый дом в Вашингтоне украсили к праздникам

Традиционно, Белый дом, как резиденцию президента США украшает первая леди.

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Джилл Байден, первая леди США, показала, как в этом году Белый дом в Вашингтоне украсили к Рождеству. Джилл в понедельник представила праздничные украшения Белого дома, посвященные идее детского чуда и включающие около 14 975 футов лент, более 350 свечей и более 33 892 украшений. Декорированием резиденции президента США традиционно занимается его супруга, первая леди. Об этом пишет PEOPLE.

"Тема праздника Белого дома 2023 года вдохновлена ​​тем, как дети переживают этот праздничный сезон: они полностью погружены в красоту и щедрость вокруг них, их чувства горят, а сердца открыты для волшебства, чудес и радости праздников", — написали президент Джо Байден и первая леди в приветственном письме, включенном в памятный путеводитель Белого дома по праздникам 2023 года.

Рождество в Белом доме

Джилл Байден поблагодарила более 300 волонтеров, которые помогли украсить Белый дом к сезону. Она также пригласила семьи Национальной гвардии стать первыми представителями общественности, которые увидят этот декор вживую.

Джилл Байден показала, как украсила Белый дом к Рождеству Фото: Getty Images

На фото видно, что "конфетные" украшения свисают с потолка коридора между Восточным крылом и резиденцией, а вестибюль украшают сани Санта Клауса с оленями.

Рождество в Белом доме Фото: Flotus

После праздничного послания Джилл Байден пригласила детей из семей Национальной гвардии на специальное выступление актеров североамериканского тура диснеевского мюзикла "Холодное сердце".

Гости, посещающие Белый дом во время праздничного сезона, войдут в восточное крыло под "праздничными ветвями очаровательной и волшебной рождественской елки", говорится в заявлении Белого дома, добавив, что посетители почувствуют себя детьми, лежащими под рождественской елкой.

Рождество в Белом доме

В декоре этого года также представлена ​​елка с золотой звездой, украшенная украшениями с выгравированными именами погибших военнослужащих. А в Китайском зале можно увидеть кондитерские украшения, которые напоминают о "знакомых рецептах, которые из года в год объединяют поколения семей во время праздников".

Между тем, в Красной комнате будет продемонстрирована инициатива первой леди "Объединение сил" по поддержке семей военных и ветеранов, а также будут представлены украшения, созданные из отпечатков ладоней, и нарисованные семейные портреты детей, связанных с военными.

Фото: Flotus Фото: Flotus Фото: Flotus Фото: Flotus Фото: Flotus

Как всегда, одним из ярких моментов декора является Голубая комната, где выставлена ​​официальная рождественская елка Белого дома . В этом году деревом является пихта Фрейзера высотой 18,5 футов, из-за которой пришлось снять люстру, чтобы елка поместилась.

В декоре этого года также присутствует несколько отсылок к стихотворению и книге 1823 года "Это была ночь перед Рождеством", которой исполняется 200 лет. Помимо старинных изданий, выставленных в коридоре первого этажа, книга будет представлена ​​в форме сахарного печенья рядом с традиционными пряниками Белого дома.

Напомним, когда президентом США был Дональд Трамп, Белый дом украшала его супруга, Мелания Трамп. Но тогда ее фантазию не оценили. И декор Белого дома называли "красным коммунистическим Рождеством".