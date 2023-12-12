Оттолкнет удачу и деньги: как не нужно украшать елку для встречи 2024 года

2023 год подходит к концу и уже скоро наступит новый 2024 год на который украинцы возлагают большие надежды. Страна уже второй год в войне, поэтому все в ожидании слова "победа".

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Конечно несмотря на войну, каждый пытается жить жизнь, готовиться к празднованию, наряжаться елку и покупать подарки родным.

Бытует мнение, чтобы привлечь внимание удачи, успеха, денег и просто положительных моментов в новом году, нужно задобрить животное-символ года, который в 2024 году принадлежит Зеленому Деревянному Дракону.

Поэтому украшая елку или дом к празднованию необходимо тщательно подготовиться и узнать, какие цвета не любит животное-символ и конечно же какие украшения не стоит выбирать для отделки.

Поскольку Дракон животное статное, он любит роскошь и яркие эмоции, поэтому стоит забыть о скучных и банальных цветах.

Дракон любит когда все изысканно и стильно, поэтому стоит выбирать елку больших размеров, а украшения яркие и привлекательные.

Стоит знать, что Дракон не любит черный, синий, коричневый и желтый цвета. Поэтому об украшениях такого цвета лучше забыть, чтобы не гневить Дракона.

Идея для декора елки Фото: Іnstagram.com/krasota.po.ukr

Поскольку Дракон любит власть и богатство спокойно можно выбирать золотистые, серебряные, красные цвета для украшений.

Также Дракон положительно относится к оранжевому цвету. Этот цвет символизирует солнце, тепло, а Дракон очень склонен к огню, поэтому соответственно его удовлетворит такой вариант.

Стоит тщательно отнестись и к подбору материалов из которых изготовлены игрушки. Лучше всего забыть о дешевых вариантах, потому что Дракон не любит, когда на нем экономят.

Идея для декора елки Фото: Іnstagram.com/krasota.po.ukr

Важно внимательно пересмотреть, чтобы все украшения были целыми, а гирлянды исправными. Дракон терпеть не может поврежденные и использованные вещи. Поэтому обязательно избавьтесь от таких украшений. А в гирляндах замените фонарики.

Стоит избежать украшений в форме сердца, они имеют негативный характер. Подобные украшения провоцируют проблемы в семье и отношениях.

Кстати, в этом году очень актуальна идея украшать елку купюрами. Но здесь тоже надо быть осторожным. Дракон статное животное и не любит, чтобы его оценивали дешево.