Відштовхне удачу та гроші: як не потрібно прикрашати ялинку для зустрічі 2024 року

2023 рік добігає до кінця, і вже незабаром настане новий 2024 рік, на який українці покладають великі надії. Країна вже другий рік у війні, тому всі в очікуванні слова "перемога".

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Звісно, попри війну, кожен намагається жити життя, готуватися до святкувань, наряджатися ялинку та купувати подарунки рідним.

Існує думка, що, аби привернути увагу вдачі, успіху, грошей і просто позитивних моментів у новому році, потрібно задобрити тварину-символ року, яка у 2024 році — це зелений деревʼяний дракон.

Тому, прикрашаючи ялинку чи будинок до святкувань, необхідно ретельно підготуватися та дізнатися, які кольори не любить тварина-символ і, звісно ж, які прикраси не варто обирати для оздоблення.

Оскільки Дракон — тварина статна, він любить розкіш і яскраві емоції, то варто забути про нудні та банальні кольори.

Дракон любить, коли все вишукано та стильно, тому варто обирати ялинку великих розмірів, а прикраси — яскраві та привабливі.

Варто знати, що Дракон не любить чорний, синій, коричневий і жовтий кольори. Тому про прикраси такого кольору краще забути, щоб не гнівати Дракона.

Ідея для декору ялинки Фото: Іnstagram.com/krasota.po.ukr

Оскільки Дракон любить владу й багатство, спокійно можна обирати золотисті, срібні, червоні кольори для прикрас.

Також Дракон позитивно ставиться до оранжевого кольору. Цей колір символізує сонце, тепло, а Дракон дуже схильний до вогню, тому, відповідно, його задовольнить такий варіант.

Варто ретельно поставитися й до підбору матеріалів, із яких виготовлені іграшки. Краще за все забути про дешеві варіанти, бо Дракон не любить, коли на ньому економлять.

Ідея для декору ялинки Фото: Іnstagram.com/krasota.po.ukr

Важливо уважно передивитися, щоб усі прикраси були цілими, а гірлянди — справними. Дракон терпіти не може пошкоджені та використані речі. Тому обов’язково позбудьтеся таких прикрас, а в гірляндах замініть ліхтарики.

Варто уникнути прикрас у формі серця, вони мають негативний характер. Подібні прикраси провокують проблеми в сім’ї та стосунках.

До речі, цьогоріч дуже актуальна ідея прикрашати ялинку купюрами. Але тут теж треба бути обережним. Дракон — статна тварина, і не любить, щоб його оцінювали дешево.