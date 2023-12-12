Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Відштовхне удачу та гроші: як не потрібно прикрашати ялинку для зустрічі 2024 року

2023 рік добігає до кінця і вже незабаром настане новий 2024 рік на який українці покладають великі надії.
Фото: Gary Spears/Pexels | Відштовхне удачу та гроші: як не потрібно прикрашати ялинку для зустрічі 2024 року

2023 рік добігає до кінця, і вже незабаром настане новий 2024 рік, на який українці покладають великі надії. Країна вже другий рік у війні, тому всі в очікуванні слова "перемога".

Related video

Звісно, попри війну, кожен намагається жити життя, готуватися до святкувань, наряджатися ялинку та купувати подарунки рідним.

Існує думка, що, аби привернути увагу вдачі, успіху, грошей і просто позитивних моментів у новому році, потрібно задобрити тварину-символ року, яка у 2024 році — це зелений деревʼяний дракон.

Тому, прикрашаючи ялинку чи будинок до святкувань, необхідно ретельно підготуватися та дізнатися, які кольори не любить тварина-символ і, звісно ж, які прикраси не варто обирати для оздоблення.

Оскільки Дракон — тварина статна, він любить розкіш і яскраві емоції, то варто забути про нудні та банальні кольори.

Дракон любить, коли все вишукано та стильно, тому варто обирати ялинку великих розмірів, а прикраси — яскраві та привабливі.

Варто знати, що Дракон не любить чорний, синій, коричневий і жовтий кольори. Тому про прикраси такого кольору краще забути, щоб не гнівати Дракона.

Ідея для декору ялинки Fullscreen
Ідея для декору ялинки
Фото: Іnstagram.com/krasota.po.ukr

Оскільки Дракон любить владу й багатство, спокійно можна обирати золотисті, срібні, червоні кольори для прикрас.

Також Дракон позитивно ставиться до оранжевого кольору. Цей колір символізує сонце, тепло, а Дракон дуже схильний до вогню, тому, відповідно, його задовольнить такий варіант.

Варто ретельно поставитися й до підбору матеріалів, із яких виготовлені іграшки. Краще за все забути про дешеві варіанти, бо Дракон не любить, коли на ньому економлять.

Ідея для декору ялинки Fullscreen
Ідея для декору ялинки
Фото: Іnstagram.com/krasota.po.ukr

Важливо уважно передивитися, щоб усі прикраси були цілими, а гірлянди — справними. Дракон терпіти не може пошкоджені та використані речі. Тому обов’язково позбудьтеся таких прикрас, а в гірляндах замініть ліхтарики.

Варто уникнути прикрас у формі серця, вони мають негативний характер. Подібні прикраси провокують проблеми в сім’ї та стосунках.

До речі, цьогоріч дуже актуальна ідея прикрашати ялинку купюрами. Але тут теж треба бути обережним. Дракон — статна тварина, і не любить, щоб його оцінювали дешево.