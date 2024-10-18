Вночі вже почнуться заморозки: якою буде погода в Україні на вихідних (відео, карти)

В Укргідрометцентрі попередили, що найближчими днями в регіонах очікується осінній холод, але без дощів. У деяких областях оголосили II рівень небезпечності.

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У вихідні в Україні очікується холодна погода з нічними заморозками, але вже незабаром потеплішає. Детальним прогнозом 18 жовтня поділились в Українському гідрометеорологічному центрі.

Прогноз погоди на вихідні

Погоду на вихідних визначатиме антициклон. У більшості областей — без опадів, а вночі очікуються заморозки.

Більша хмарність та невеликі дощі прогнозують лише 19 жовтня у східних і південно-східних регіонах. Вночі та вранці 20 жовтня можливі тумани на заході, а також у Житомирській та Вінницькій областях.

Прогноз погоди по Україні 19 жовтня Фото: Скриншот

Вночі на вихідних очікуються заморозки — від 0 до +5 градусів — на поверхні ґрунту та в повітрі. 19 жовтня винятком стане лише південний схід, а 20 жовтня — узбережжя морів.

Вдень стовпчики термометрів фіксуватимуть всій території країни від +7 до +12 градусів. Дещо холодніше буде на сході й Закарпатті — від +4 до +9 градусів.

Прогноз погоди по Україні 20 жовтня Фото: Скриншот

Проте вже з початку наступного тижня очікується потепління. В понеділок прогнозують від +11 до +16 градусів по всій Україні.

Якою буде погода у Києві

За даними Укргідрометцентру, у суботу та неділю в столиці очікується однакова погода, єдина відмінність — 19 жовтня буде трохи вітряніше.

Вночі температура опускатиметься до показників від 0 до -2 градусів. Вдень прогнозують мінливу хмарність, але без опадів. Стовпчики термометрів фіксуватимуть від +9 до +11 градусів.

Прогноз погоди: нічні заморозки

В Укргідрометцентрі попередили, що вночі 19 та 20 жовтня в Україні очікуються заморозки. У повітрі вони будуть на заході й півдні, а також у Вінницькій, Черкаській та Одеській областях. Там очікується від 0 до +5 градусів та II рівень небезпечності.

У Полтавській, Кіровоградській та Миколаївській областях 19 жовтня прогнозують заморозки на поверхні ґрунту та І рівень небезпечності, а 20 жовтня — у повітрі. Стовпчики термометрів фіксуватимуть від 0 до +3 градусів, українців попередили про II рівень небезпечності.

У решті регіонів 20 жовтня очікують заморозки на поверхні ґрунту заморозки від 0 до +3 градусів та І рівень небезпечності.

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