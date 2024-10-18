На вихідні в Україну прийдуть заморозки, а з понеділка все зміниться: прогноз погоди

На вікенді дощитиме у східних та південних областях. Холодно буде навіть у Криму.

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У суботу, 19 жовтня, і неділю, 20 жовтня, дощі та холод очікуються у Луганську, Донецьку, Дніпрі, Запоріжжі та Криму. На решті території погода буде переважно суха. З понеділка на всю Україну очікує значне потепління. Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

У західних областях 19–20 жовтня потрібно бути уважнішими водіям — тумани знизять видимість на дорогах до 300–500 метрів.

По всій країні, крім південного сходу, вночі будуть заморозки. Також удень 19 жовтня доведеться померзнути жителям Луганської, Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей. Температура впаде до +6…+9°C навіть у Криму

Найтепліше буде у західних областях та на Одещині. Там Наталка Діденко прогнозує приблизно +11…+15°C протягом дня.

На решті території України, за словами синоптикині, термометри не показуватимуть вище +12°C.

У Києві завтра й післязавтра повітря також буде прохолодним: вдень +10…+11°C, вночі приблизно +1…+4°C і місцями доходитиме до заморозків.

"Погода чудова для лісових та паркових прогулянок, провітрювань голови, думок, килимів, пухових ковдр, відвідання родичів та друзів", — зазначила Наталка Діденко.

За словами синоптикині, вже з понеділка 21 жовтня українці відчують суттєве потепління. Наступного тижня очікується сонячна погода і повітря вдень прогріватиметься до +12…+17°C.

Нагадаємо, 17 жовтня Наталка Діденко пояснювала, що над територією України панує зона високого тиску. Це спричинило похолодання у більшості областей.

Також 16 жовтня метеоролог Ігор Кибальчич повідомляв, що на вихідні в Україну принесе заморозки потужний антициклон.