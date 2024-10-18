На выходные в Украину придут заморозки, а с понедельника все изменится: прогноз погоды

На уикенде будет дождливо в восточных и южных областях. Холодно будет даже в Крыму.

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В субботу 19 октября и воскресенье 20 октября дожди и холод ожидаются в Луганске, Донецке, Днепре, Запорожье и Крыму. На остальной территории погода будет преимущественно сухая. С понедельника всю Украину ожидает значительное потепление. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

В западных областях 19-20 октября нужно быть внимательнее водителям — туманы снизят видимость на дорогах до 300-500 метров.

По всей стране, кроме юго-востока, ночью будут заморозки. Также днем 19 октября придется померзнуть жителям Луганской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей. Температура упадет до +6...+9°C даже в Крыму

Теплее всего будет в западных областях и в Одесской области. Там Наталка Диденко прогнозирует около +11...+15°C в течение дня.

На остальной территории Украины, по словам синоптика, термометры не будут показывать выше +12°C.

В Киеве завтра и послезавтра воздух также будет прохладным: днем +10...+11°C, ночью около +1...+4°C и местами будет доходить до заморозков.

"Погода замечательная для лесных и парковых прогулок, проветривания головы, мыслей, ковров, пуховых одеял, посещения родственников и друзей", — отметила Наталья Диденко.

По словам синоптика, уже с понедельника 21 октября украинцы почувствуют существенное потепление. На следующей неделе ожидается солнечная погода и воздух днем будет прогреваться до +12...+17°C.

Напомним, 17 октября Наталка Диденко объясняла, что над территорией Украины царит зона высокого давления. Это повлекло похолодание в большинстве областей.

Также 16 октября метеоролог Игорь Кибальчич сообщал, что на выходные в Украину принесет заморозки мощный антициклон.