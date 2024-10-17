Заморозки практично по всій Україні: синоптикиня озвучила прогноз погоди у жовтні

Українців очікує тепла погода через чотири дні, починаючи з 21 жовтня. Поки що над територією України панує зона високого тиску, яка принесла похолодання.

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Протягом останніх двох тижнів жовтня погода в Україні зміниться від заморозків до потепління. На вихідні з 18 по 20 жовтня українців очікує похолодання. Однак вже з 21 жовтня температура підвищиться майже удвічі. Точний прогноз погоди синоптикиня Наталка Діденко озвучила на сторінці Facebook.

Погода в Україні — прогноз на жовтень

Діденко пояснила, що найближчі чотири дні погода в Україні формуватиметься антициклоном, який зависнув над Східною Європою. Карта погоди, яку вона опублікувала, показує потужну та стаціонарну зону високого тиску. Зі слів синоптикині, така ситуація спричинить заморозки майже в усіх регіонах країни.

Погода в Україні - карта погоди від Наталки Діденко Фото: Наталка Діденко

Якою буде погода в Україні?

17 жовтня. Температура повітря буде дещо вища у східних та південних регіонах. Причина такої ситуації — хмарність від сусіднього погодного фронту, зауважила синоптикиня.

Розподіл температур:

східні області — від +7 до +9 градусів;

південні та західні — від +10 до +13;

Закарпаття — до +16;

решта областей — від +8 до +11.

18 жовтня — очікуються дощі на сході, в Дніпрі та у деяких районах навколо обласного центру, окремі райони Запорізької області. Решта території — без дощів.

Погода в Києві — суха та холодна, пояснила Діденко. Температура повітря найближчої ночі — від +1 до +3 градусів, очікуються заморозки. У п'ятницю 18 жовтня — +9.

Коли буде потепління? На думку Діденко, температура повітря підніметься з понеділка 21 жовтня. Згідно з її оцінками буде "чудова жовтнева погода": тепло, сонячно, сухо, від +13 до +17 градусів. На думку синоптикині, погода в Україні дасть можливість помандрувати країною та відпочити.

"Плануйте, поїдьте кудись в Україні, поробіть необхідне до зими на відкритому повітрі, впускайте до себе більше сонця", — написала вона.

Точний прогноз погоди від Українського гідрометеорологічного центру

На порталі Укргідрометцентру можна побачити точний прогноз погоди в Україні. Карта погоди показує, що 17 жовтня дощить у східних та південних регіонах, на решті території — сухо, хмарно з проясненнями. Температура вдень — 9-11 градусів, вночі — 3-5 градусів, вітер — північний зі швидкістю 5-10 м/с.

Тим часом вже за чотири дні, у понеділок 21 жовтня, дійсно почнеться потепління. Погода в Україні буде сонячною, теплою (від +13 до +15 градусів), опадів не буде, запевняють метеорологи.

Погода в Україні - Укргідрометцентр про температуру 17 жовтня Фото: укргідрометцентр Погода в Україні - Укргідрометцентр про температуру 21 жовтня Фото: укргідрометцентр

Зазначимо, погода в Україні на початку жовтні була тепліша, ніж очікується у кінці місяця. Згідно з даними синоптиків, українці насолоджувались температурою повітря 25 градусів.

Нагадуємо, 16 жовтня міський голова Києва Віталій Кличко пояснив, коли вмикатимуть опалення і як до цього причетна погода в Україні.