В Україну повертається літо: прогноз погоди на п'ятницю та вихідні

Утім, пощастить не усім регіонам, констатують в Укргідрометцентрі. У деяких областях дощитиме, а денна температура складатиме лише 15 градусів з позначкою "+".

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У п’ятницю, 4 жовтня, на сході та півдні країни пануватиме літо. Там, як йдеться у прогнозі Укргідрометцентру, температура повітря сягне +25 градусів.

Утім, помірні дощі можуть частково накрити захід країни, а також Чернігівщину та Житомирщину. На заході вдень буде до +16 градусів, уночі — до +10 градусів.

У суботу, 5 жовтня, опади очікуються майже на усій території України, окрім півдня та сходу. У Черкаській та Кіровоградській областях прогнозуються грози.

На сході країни прогнозується до +27 градусів, на заході — до +17.

У неділю, 6 жовтня, короткочасні дощі можливі на всій території України, окрім сходу.

У центральних областях можливі грози. На сході та півдні синоптики обіцяють до +27, на заході температура буде холоднішою — від +11 до +17.

Як попередили в Українському гідрометеорологічного центрі, 4–6 жовтня у Києві та області (крім Тетерева, Чорнобиля, 6 жовтня і Фастова) зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. За наявності джерел займання (відкритого вогню) погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, наголосили синоптики.

Нагадаємо, начальниця відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко 13 вересня попереджала, що т.зв. "бабиного літа" в Україні може й не бути.

Раніше в Гідрометцентрі зазначили, що у жовтні середня температура повітря передбачається у межах 7–13 градусів тепла, тобто на 1–1,5° вище за норму.