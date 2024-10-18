Ночью уже начнутся заморозки: какой будет погода в Украине на выходных (видео, карты)

В Укргидрометцентре предупредили, что в ближайшие дни в регионах ожидается осенний холод, но без дождей. В некоторых областях объявили II уровень опасности.

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В выходные в Украине ожидается холодная погода с ночными заморозками, но уже вскоре потеплеет. Детальным прогнозом 18 октября поделились в Украинском гидрометеорологическом центре.

Прогноз погоды на выходные

Погоду на выходных будет определять антициклон. В большинстве областей — без осадков, а ночью ожидаются заморозки.

Большая облачность и небольшие дожди прогнозируют только 19 октября в восточных и юго-восточных регионах. Ночью и утром 20 октября возможны туманы на западе, а также в Житомирской и Винницкой областях.

Прогноз погоды по Украине 19 октября Фото: Скриншот

Ночью на выходных ожидаются заморозки — от 0 до +5 градусов — на поверхности почвы и в воздухе. 19 октября исключением станет лишь юго-восток, а 20 октября — побережье морей.

Днем столбики термометров будут фиксировать по всей территории страны от +7 до +12 градусов. Несколько холоднее будет на востоке и Закарпатье — от +4 до +9 градусов.

Прогноз погоды по Украине 20 октября Фото: Скриншот

Однако уже с начала следующей недели ожидается потепление. В понедельник прогнозируют от +11 до +16 градусов по всей Украине.

Какой будет погода в Киеве

По данным Укргидрометцентра, в субботу и воскресенье в столице ожидается одинаковая погода, единственное отличие — 19 октября будет немного ветреннее.

Ночью температура будет опускаться до показателей от 0 до -2 градусов. Днем прогнозируют переменную облачность, но без осадков. Столбики термометров будут фиксировать от +9 до +11 градусов.

Прогноз погоды: ночные заморозки

В Укргидрометцентре предупредили, что ночью 19 и 20 октября в Украине ожидаются заморозки. В воздухе они будут на западе и юге, а также в Винницкой, Черкасской и Одесской областях. Там ожидается от 0 до +5 градусов и II уровень опасности.

В Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях 19 октября прогнозируют заморозки на поверхности почвы и І уровень опасности, а 20 октября — в воздухе. Столбики термометров будут фиксировать от 0 до +3 градусов, украинцев предупредили о II уровне опасности.

В остальных регионах 20 октября ожидаются заморозки на поверхности почвы заморозки от 0 до +3 градусов и І уровень опасности.

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