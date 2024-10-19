Спочатку дощі з туманами, а потім "багато сонця": Діденко спрогнозувала потепління (карта)

У деяких регіонах субота буде холодною, вдень стовпчики термометрів фіксуватимуть +6 градусів. Вночі в Україні очікуються заморозки та дощі.

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Після дощів та нічних заморозків в Україну прийде потепління. Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко, поділившись прогнозом погоди на вихідні.

Погода на вихідні: прогноз

Вночі на 20 жовтня можливі дощі у Луганській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях, а також у Криму. У решті регіонів вихідні очікуються переважно без опадів, з сонячними проясненнями.

"Але — увага! — в західній частині України будуть тумани зі зниженням видимості до 300-500 метрів", — попередила експертка.

Вночі по всій території країни окрім південного сходу будуть заморозки. Вдень 19 жовтня найхолодніше буде у Луганській, Донецькій, Дніпропетровський, Запорізькій областях та навіть в Криму — від +6 до +9 градусів.

Прогноз на 19 жовтня на карті Фото: facebook Наталка Діденко

Найтепліша погода очікується на заході й на Одещині, там протягом дня стовпчики термометрів фіксуватимуть від +11 до +15 градусів. У решті регіонів — від +8 до +12 градусів. У Києві також вихідні будуть прохолодні, вночі від +1 до +4 градусів та місцями заморозки, а вдень — від +10 до +11 градусів.

"Погода чудова для лісових та паркових прогулянок, провітрювань голови, думок, килимів, пухових ковдр, відвідання родичів та друзів", — підкреслила Діденко.

Коли буде потепління

Вона додала, що вже з понеділка, 21 жовтня, по всій Україні очікується "чудове потепління" та "багато сонця". Повітря розігріється до показників від +12 до +17 градусів.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, у Києві вже готуються до новорічних свят. Організатори розповіли, чим відрізнятиметься від своєї попередниці цьогорічна головна ялинка столиці.

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