Сначала дожди с туманами, а потом "много солнца": Диденко спрогнозировала потепление (карта)

В некоторых регионах суббота будет холодной, днем столбики термометров будут фиксировать +6 градусов. Ночью в Украине ожидаются заморозки и дожди.

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После дождей и ночных заморозков в Украину придет потепление. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко, поделившись прогнозом погоды на выходные.

Погода на выходные: прогноз

Ночью на 20 октября возможны дожди в Луганской, Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях, а также в Крыму. В остальных регионах выходные ожидаются преимущественно без осадков, с солнечными прояснениями.

"Но — внимание! — в западной части Украины будут туманы со снижением видимости до 300-500 метров", — предупредила эксперт.

Ночью по всей территории страны кроме юго-востока будут заморозки. Днем 19 октября холоднее всего будет в Луганской, Донецкой, Днепропетровский, Запорожской областях и даже в Крыму — от +6 до +9 градусов.

Прогноз на 19 октября на карте Фото: facebook Наталка Диденко

Самая теплая погода ожидается на западе и в Одесской области, там в течение дня столбики термометров будут фиксировать от +11 до +15 градусов. В остальных регионах — от +8 до +12 градусов. В Киеве также выходные будут прохладные, ночью от +1 до +4 градусов и местами заморозки, а днем — от +10 до +11 градусов.

"Погода замечательная для лесных и парковых прогулок, проветриваний головы, мыслей, ковров, пуховых одеял, посещения родственников и друзей", — подчеркнула Диденко.

Когда будет потепление

Она добавила, что уже с понедельника, 21 октября, по всей Украине ожидается "замечательное потепление" и "много солнца". Воздух разогреется до показателей от +12 до +17 градусов.

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