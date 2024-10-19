В Укргидрометцентре спрогнозировали, когда выпадет снег и какой будет зима

Представительница Наталья Птуха заверила украинцев, что в ближайшую неделю ожидать первого снега не следует. Она рассказала, когда же образуется циклон и насколько морозной будет зима.

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Нынешняя зима не будет слишком морозной, а первый снег выпадет не скоро. Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Укргидрометцентра Наталья Птуха, как передал корреспондент "Укринформа" 18 октября.

"Если говорить о таком снеге, чтобы удерживался длительный снежный покров, в ближайшей синоптической перспективе, то там, где мы можем говорить непосредственно о каких-то практических показателях, до конца октября пока вообще у нас без осадков", — сообщила она.

Однако уже в начале ноября погода в Украине изменится.

"И там действительно может на территории Украины, по расчетам, которые есть по состоянию на сегодня, образоваться циклон, который уже может принести осадки по крайней мере смешанной фазы, то есть дождь, местами с мокрым снегом", — спрогнозировала Птуха.

По ее словам, в последние годы идет тенденция на сокращение периода холодов, по крайней мере примерно на 10-15 дней. Кроме того, приход холодов осенью может немного отсрочиться.

"Вследствие глобальных изменений становится больше теплых периодов, и среднесуточные температуры (и вообще среднемесячные температуры) большинство последних лет — выше климатической нормы, и это удерживается в течение последних лет", — объяснила представительница Укргидрометцентра.

Ожидается, что в холодные месяцы в основном температура будет выше нормы — даже на 1,5-2 градуса. Однако ноябрь и декабрь могут стать исключениями, когда температура будет близкой к климатической норме.

"Общая тенденция, конечно, к потеплению, но это абсолютно не исключает заливов холода, арктического воздуха. Мы — сезонная страна, эти заливы холода могут быть, но просто их продолжительность в последние годы все больше сокращается", — добавила Птуха.

Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода на выходных. Украинцев предупредили, что из-за ночных заморозков в некоторых регионах даже будет II уровень опасности.

Однако синоптик Наталья Диденко спрогнозировала потепление. Она рассказала, когда в Украине снова станет "много солнца".