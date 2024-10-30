Прогноз погоди на останній день жовтня: похолодання в Україні почнеться з сильного вітру

Четвер має бути теплим, але дощовим. Однак синоптикиня Наталка Діденко попередила про різку зміну погоди та штурмові пориви вітру вже найближчими днями.

Related video

Останній день жовтня в Україні відзначиться залишком теплої погоди через похолодання. Детальнішим прогнозом 30 жовтня поділилась синоптикиня Наталка Діденко.

Прогноз погоди на 31 жовтня

"Жовтень помахає нам завтра атмосферним фронтом із перону", — попередила вона.

У четвер, 31 жовтня, місцями в Україні пройдуть дощі. Вдень поки буде досить тепло — від +9 до 13+ градусів. На заході й півдні повітря прогріється навіть до +15 градусів.

"Тумани, хмарність та вогкість можуть погіршувати якість повітря й ускладнюватимуть ранкове вставання з ліжка", — зауважила Діденко.

У Києві 31 жовтня очікується невеликий дощ. Вдень стовпчики термометрів фіксуватимуть до +11 градусів.

Коли буде похолодання: прогноз погоди

"З початком листопада в Україну прийде сильний вітер до штормових поривів", — повідомила синоптикиня.

Вже у перші дні місяця, 2-3 листопада, очікується відчутне похолодання.

Нагадаємо, синоптикиня Наталія Птуха повідомляла, що 31 жовтня дощитиме по всій країні окрім півдня. Однак вона підкреслювала, що йдеться про опади локального характеру, і буде більше хмарності.

Синоптикиня Наталка Діденко поділилась прогнозом, в які дати в Україні випаде мокрий сніг. З її слів, у другій половині листопада можливе незначне потепління.