Прогноз погоды на последний день октября: похолодание в Украине начнется с сильного ветра
Четверг должен быть теплым, но дождливым. Однако синоптик Наталья Диденко предупредила о резкой смене погоды и штурмовых порывах ветра уже в ближайшие дни.
Последний день октября в Украине отметится остатком теплой погоды черед похолоданием. Более подробным прогнозом 30 октября поделилась синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды на 31 октября
"Октябрь помашет нам завтра атмосферным фронтом с перрона", — предупредила она.
В четверг, 31 октября, местами в Украине пройдут дожди. Днем пока будет достаточно тепло — от +9 до 13+ градусов. На западе и юге воздух прогреется даже до +15 градусов.
"Туманы, облачность и сырость могут ухудшать качество воздуха и затруднять утреннее вставание с постели", — отметила Диденко.
В Киеве 31 октября ожидается небольшой дождь. Днем столбики термометров будут фиксировать до +11 градусов.
Когда будет похолодание: прогноз погоды
"С началом ноября в Украину придет сильный ветер до штормовых порывов", — сообщила синоптик.
Уже в первые дни месяца, 2-3 ноября, ожидается ощутимое похолодание.
Напомним, синоптик Наталья Птуха сообщала, что 31 октября будет дождливо по всей стране кроме юга. Однако она подчеркивала, что речь идет об осадках локального характера, и будет больше облачности.
Синоптик Наталья Диденко поделилась прогнозом, в какие даты в Украине выпадет мокрый снег. По ее словам, во второй половине ноября возможно незначительное потепление.