Прогноз погоды на последний день октября: похолодание в Украине начнется с сильного ветра

Четверг должен быть теплым, но дождливым. Однако синоптик Наталья Диденко предупредила о резкой смене погоды и штурмовых порывах ветра уже в ближайшие дни.

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Последний день октября в Украине отметится остатком теплой погоды черед похолоданием. Более подробным прогнозом 30 октября поделилась синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды на 31 октября

"Октябрь помашет нам завтра атмосферным фронтом с перрона", — предупредила она.

В четверг, 31 октября, местами в Украине пройдут дожди. Днем пока будет достаточно тепло — от +9 до 13+ градусов. На западе и юге воздух прогреется даже до +15 градусов.

"Туманы, облачность и сырость могут ухудшать качество воздуха и затруднять утреннее вставание с постели", — отметила Диденко.

В Киеве 31 октября ожидается небольшой дождь. Днем столбики термометров будут фиксировать до +11 градусов.

Когда будет похолодание: прогноз погоды

"С началом ноября в Украину придет сильный ветер до штормовых порывов", — сообщила синоптик.

Уже в первые дни месяца, 2-3 ноября, ожидается ощутимое похолодание.

Напомним, синоптик Наталья Птуха сообщала, что 31 октября будет дождливо по всей стране кроме юга. Однако она подчеркивала, что речь идет об осадках локального характера, и будет больше облачности.

Синоптик Наталья Диденко поделилась прогнозом, в какие даты в Украине выпадет мокрый снег. По ее словам, во второй половине ноября возможно незначительное потепление.