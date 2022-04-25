Молодые и бедные: СМИ РФ проанализировали, кто чаще всего гибнет на войне в Украине (инфографика)

Авторы собрали данные о 1744 сообщениях о смертях российских солдат. Большие потерь ВСУ нанесли элитным частям РФ — десанту, морпехам и спецназу.

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С момента полномасштабного вторжения РФ в Украину появилось как минимум 1744 сообщения о смерти российских военных. Об этом указывается в исследовании Медиазоны и волонтеров о смертях солдат.

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Авторы собрали публикации в СМИ, соцсетях и государственных органах РФ о смертях российских солдат. Пророссийских боевиков из ОРДЛО они не учитывали. Также подчеркивается, что реальные потери гораздо выше. В прессе и местные власти не сообщают о всех смертях публично.

[ + – ] Карта погибших солдат РФ

Последний раз Миноброны РФ сообщало о потерях 25 марта. Тогда озвучивалось, что погибло 1351 военных. Волонтерам и журналистам удалось собрать свидетельства о гибели как минимум 1744 военных с 24 февраля по 22 апреля.

ВСУ ликвидировали как минимум 317 офицеров

По данным авторов исследования, РФ потеряла минимум 317 офицеров. Из них треть майоры, подполковники и полковники. Объясняется это тем, что офицерский состав в первую очередь доставляют в РФ, а сообщения об их смерти в основном публичные. Также довольно часто старшие офицеры оказываются на поле боя. Вероятно, сержантский состав никем не командует, а лишь исполняет приказы.

Украинская армия уничтожает десант РФ

Во время битвы за Киев больше всего потерь понес 331-й гвардейский парашютно-десантный ударный полк. Он потерял не меньше 49 военных.

В издании указывают, что крупные потери были в элитных войска ВС РФ — ВДВ, морской пехоте и спецназе. Уничтожено минимум 351 бойца ВДВ.

Потери элитных частей:

331-й гвардейский парашютно-десантный ударный полк — минимум 49 военных

76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия — минимум 40 военных

11-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада из Улан-Удэ — минимум 25 погибших

247-й гвардейский десантно-штурмвойо казачьи полк — 15 убитых

различные части спецназа — 45 бойцов

Больше всего потерь ВС РФ несли в первые дни наступления, а также в начале марта. В марте войска страны-агрессора вероятно, несли тяжелые потери в Мариуполе.

Чаще всего гибнут молодые и бедные солдаты

Больше всего погибших солдат в двух республиках — Дагестане и Бурятии. Медианная зарплата в этих двух регионах составляет около 20 тысяч рублей (около 8 тысяч гривен). При этом жителей Москвы или Санкт-Петербурга практически нет в сводках несмотря на то, что там живет свыше 12% населения РФ.

[ + – ] Больше всего смертей в самых бедных регионах РФ

Чаще всего погибают военные в группе 21-23 года. А 69 солдатам не было даже 20 лет, 13 едва достигли совершеннолетия.

Напомним, ВСУ тяжело ранили и.о. командира "Народной милиции" в ОРДО.

11 апреля сообщалось, что ВСУ ликвидировали начальника артразведки 49-й общевойской армии.