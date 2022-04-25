ВСУ тяжело ранили и.о. командира "Народной милиции" оккупантов, - росСМИ

Одна из версий получения ранений — атака пророссийского боевика дроном-камикадзе.

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Пророссийский оккупант с позывным "Крым" получил тяжелое ранение в боях под Донецком. Об этом сообщает российский пропагандист и главред издания "Сегодня.ру", военкор Юрий Котенок в Телеграме.

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По его словам, Эдуард "Крым" Пелишенко был тяжело ранен во время боя под Донецком. Среди версий — атака на и.о. командира "Корпуса НМ "ДНР" дроном-камикадзе.

Ныне один из лидеров ОРДО находится в госпитале. Его прооперировали, и как утверждает Котенок, он находится в сознании.

"Восстанавливается, чтобы снова встать в строй!" — написал пропагандист.

Что известно об Эдуарде Пелишенко?

Эдуард Пелишенко 18 апреля был награжден званием "Герой ДНР", который вручал глава оккупантов ОРДО. Полковнику вручили медаль за "самоотверженность и отвагу" при исполнении воинского долга.

В Едином центре обработки судебных решений открыто уголовное производство против Пелишенко Эдуарда Викторовича за создание террористической группы или террористической организации.

Уроженец Донецка вступил в ряды пророссийских боевиков в 2014 году. Руководил 2-м мотострелковым батальоном бригады "Восток". После чего получил повышение до первого замкомандира "Минобороны ДНР". Был награжден званием "Человек года" в ОРДО.

Напомним, ФСБ обвинили СБУ в попытке ликвидировать пропагандиста Владимира Соловьева. Задержанная группа якобы действовала по приказу украинской спецслужбы, а курировали операцией в ЦРУ.

21 апреля ВСУ ликвидировали подполковника танковой армии ВС РФ.