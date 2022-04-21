ВСУ ликвидировали российского подполковника танковой армии, — Генштаб

Подполковник Денис Межуев был убит, а полковник Харитонов и подполковник Смирнов получили тяжелые ранения. Оба из них госпитализированы в Москве.

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опубликовал вечернюю сводку по итогам 57-х суток обороны страны от военного вторжения Российской Федерации. Публикация появилась на официальной странице Генштаба в Facebook.

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Согласно опубликованной информации, украинским войскам удалось нанести кадровый урон офицерам российской армии. В частности, был ликвидирован командир первого мотострелкового полка второй мотострелковой дивизии первой танковой армии западного военного округа подполковник Денис Межуев. Также получили тяжелые ранения и находятся на лечении в Москве два представителя руководящего состава этого же соединения — полковник Харитонов и подполковник Смирнов.

Также сообщается, что на временно оккупированной территории Херсонской области российские войска готовятся провести так называемый референдум с целью объявить самопровозглашенную народную республику. Кроме того, в период со 2 по 10 мая планируется организовать "перепись населения". Местные жители оказались заблокированы в городе — им запрещено перемещение между населенными пунктами.

Также в Генштабе сообщили, что на временно оккупированной территории Харьковской области солдаты РФ запрещают мирному населению уезжать на территорию Украины и блокируют доставку гуманитарной помощи.

Ранее Фокус рассказывал, что возле Мариуполя нашли 300-метровую братскую могилу. Согласно спутниковым снимкам, траншея появилась в конце марта в поселке Мангуш. В ней могут быть похоронены тысячи жителей Мариуполя.

Также мы сообщали, что несмотря на приказ Путина не штурмовать территорию завода "Азовсталь", российские военные продолжают вести обстрелы объекта.