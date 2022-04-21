ЗСУ ліквідували російського підполковника танкової армії, — Генштаб

Підполковника Дениса Межуєва було вбито, а полковник Харитонов і підполковник Смірнов зазнали тяжких поранень. Обоє госпіталізовані в Москві.

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Генеральний штаб Збройних Сил України опублікував вечірнє зведення за підсумками 57-ї доби оборони країни від військового вторгнення Російської Федерації. Публікація з'явилася на офіційній сторінці Генштабу у Facebook.

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Згідно з опублікованою інформацією, українським військам вдалося завдати кадрової шкоди офіцерам російської армії. Зокрема, було ліквідовано командира першого мотострілецького полку другої мотострілецької дивізії першої танкової армії західного військового округу підполковника Дениса Межуєва. Також зазнали тяжких поранень і перебувають на лікуванні в Москві два представники керівного складу цього ж з'єднання — полковник Харитонов і підполковник Смірнов.

Також повідомляється, що на тимчасово окупованій території Херсонської області російські війська готуються провести так званий референдум, щоб оголосити самопроголошену народну республіку. Крім того, у період із 2 по 10 травня планується організувати "перепис населення". Місцеві жителі виявилися заблокованими у місті — їм заборонено переміщення між населеними пунктами.

Також у Генштабі повідомили, що на тимчасово окупованій території Харківської області солдати РФ забороняють мирному населенню їхати на територію України та блокують доставку гуманітарної допомоги.

Раніше Фокус розповідав, що біля Маріуполя знайшли 300-метрову братську могилу. Згідно із супутниковими знімками, траншея з'явилася наприкінці березня у селищі Мангуш. У ній можуть бути поховані тисячі мешканців Маріуполя.

Також ми повідомляли, що незважаючи на наказ Путіна не штурмувати територію заводу "Азовсталь", російські військові продовжують обстрілювати об'єкт.