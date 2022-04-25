ЗСУ важко поранили в.о. командира "Народної міліції" окупантів, — росЗМІ

Одна з версій отримання поранень — атака проросійського бойовика дроном-камікадзе.

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Проросійський окупант із позивним "Крим" отримав тяжке поранення у боях під Донецьком. Про це повідомляє російський пропагандист і головний редактор видання "Сегодня.ру", воєнкор Юрій Котенок у Телеграмі.

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За його словами, Едуард "Крим" Пелішенко був тяжко поранений під час бою під Донецьком. Серед версій — атака на в.о. командира "Корпусу НМ "ДНР" дроном-камікадзе.

Нині один із лідерів ОРДО перебуває у шпиталі. Його прооперували, і, як стверджує Котенок, він у свідомості.

"Відновлюється, щоб знову стати в стрій!" — Написав пропагандист.

Що відомо про Едуарда Пелішенка?

Едуарда Пелішенка 18 квітня нагородили званням "Герой ДНР", який вручав голова окупантів ОРДО. Полковнику вручили медаль за "самовідданість і відвагу" у виконанні військового обов'язку.

У Єдиному центрі опрацювання судових рішень відкрито кримінальне провадження проти Пелішенка Едуарда Вікторовича за створення терористичної групи або терористичної організації.

Уродженець Донецька вступив до лав проросійських бойовиків у 2014 році. Керував 2-м мотострілецьким батальйоном бригади "Схід". Після чого отримав підвищення до першого замкомандира "Міноборони ДНР". Був нагороджений званням "Людина року" в ОРДО.

Нагадаємо, ФСБ звинуватили СБУ у спробі ліквідувати пропагандиста Володимира Соловйова. Затримана група нібито діяла за наказом української спецслужби, а курували операцією з ЦРУ.

21 квітня ЗСУ ліквідували підполковника танкової армії ЗС РФ.