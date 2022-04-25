Молоді та бідні: ЗМІ РФ проаналізували, хто найчастіше гине на війні в Україні (інфографіка)

Автори зібрали дані про 1744 повідомлення про смерті російських солдатів. Значних втрат ЗСУ завдали елітним частинам РФ — десанту, морпіхам та спецназу.

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З моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну з'явилося як мінімум 1744 повідомлення про смерть російських військових. Про це вказується у дослідженні Медіазони та волонтерів про смерті солдатів.

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Автори зібрали публікації у ЗМІ, соцмережах та державних органах РФ про смерті російських солдатів. Проросійських бойовиків із ОРДЛО вони не враховували. Також наголошується, що реальні втрати набагато вищі. Преса та місцева влада не повідомляють про всі смерті публічно.

[ + – ] Карта загиблих солдатів РФ

Востаннє Міноброни РФ повідомляло про втрати 25 березня. Тоді озвучувалося, що загинуло 1351 військових. Волонтерам та журналістам вдалося зібрати свідчення про загибель як мінімум 1744 військових з 24 лютого до 22 квітня.

ЗСУ ліквідували як мінімум 317 офіцерів

За даними авторів дослідження, РФ втратила щонайменше 317 офіцерів. З них третина майори, підполковники та полковники. Пояснюється це тим, що офіцерський склад насамперед доставляють в РФ, а повідомлення про їхню смерть переважно публічні. Також часто старші офіцери опиняються на полі бою. Ймовірно, сержантський склад ніким не командує, лише виконує накази.

Українська армія знищує десант РФ

Під час битви за Київ найбільше втрат зазнав 331 гвардійський парашутно-десантний ударний полк. Він втратив щонайменше 49 військових.

У виданні вказують, що великі втрати були в елітних військах ЗС РФ — ВДВ, морській піхоті та спецназі. Знищено щонайменше 351 бійця ВДВ.

Втрати елітних частин:

331-й гвардійський парашутно-десантний ударний полк — мінімум 49 військових

76-а гвардійська десантно-штурмова дивізія — щонайменше 40 військових

11-а окрема гвардійська десантно-штурмова бригада з Улан-Уде — щонайменше 25 загиблих

247-й гвардійський десантно-штурмвойо козацькі полк — 15 убитих

різні частини спецназу — 45 бійців

Найбільше втрат ЗС РФ зазнали у перші дні наступу, а також на початку березня. У березні війська країни-агресора, ймовірно, зазнали важких втрат у Маріуполі.

Найчастіше гинуть молоді та бідні солдати

Найбільше загиблих солдатів у двох республіках — Дагестані та Бурятії. Медіанна зарплата у цих двох регіонах становить близько 20 тисяч рублів (близько 8 тисяч гривень). При цьому жителів Москви або Санкт-Петербурга практично немає у зведеннях, незважаючи на те, що там живе понад 12% населення РФ.

[ + – ] Найбільше смертей у найбідніших регіонах РФ

Найчастіше гинуть військові групи 21-23 року. А 69 солдатам не було навіть 20 років, 13 ледь досягли повноліття.

Нагадаємо, ЗСУ тяжко поранили в.о. командира "Народної міліції" до ОРДО.

11 квітня повідомлялося, що ЗСУ ліквідували начальника артрозвідки 49-ї загальновійської армії.