ЗСУ ліквідували начальника артрозвідки 49-ї загальновійськової армії РФ (фото)
Підполковника Савінова знищили 12 березня, до вторгнення в Україну він брав участь у війні в Сирії.
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Українські військові ліквідували підполковника В'ячеслава Савінова, який обіймав посаду заступника начальника штабу відділу ракетних військ та артилерії — начальника артилерійської розвідки 49-ї загальновійськової армії. Про це повідомляє сайт випускників училища, де проходив навчання Савінов.
Зазначається, що російського підполковника ліквідували 12 березня. Попрощатися із Савіновим змогли через два тижні. Проте інформація про його смерть з'явилася у мережі лише зараз.
Що відомо про підполковника Савінова?
В'ячеслав Савінов народився у Нойштрелітці НДР. Брав участь на війні в Сирії у 2015 та 2016 роках. Отримав два поранення. Вказується, що в російського офіцера залишилося двоє синів і дружина.
Додамо, що 49-а загальновійськова армія РФ задіяна в окупації на півдні України.
Нагадаємо, 3 командири ЗСУ ліквідували замкомандира 83-ї бригади ПДВ РФ.
29 березня ЗСУ ліквідували командувача 200-ї бригади ЗС РФ полковника Дениса Курило.
25 березня стало відомо про ліквідацію командувача 49-ї армії РФ генерал-лейтенанта Якова Рязанцева.