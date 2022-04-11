ЗСУ ліквідували начальника артрозвідки 49-ї загальновійськової армії РФ (фото)

Підполковника Савінова знищили 12 березня, до вторгнення в Україну він брав участь у війні в Сирії.

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Українські військові ліквідували підполковника В'ячеслава Савінова, який обіймав посаду заступника начальника штабу відділу ракетних військ та артилерії — начальника артилерійської розвідки 49-ї загальновійськової армії. Про це повідомляє сайт випускників училища, де проходив навчання Савінов.

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Зазначається, що російського підполковника ліквідували 12 березня. Попрощатися із Савіновим змогли через два тижні. Проте інформація про його смерть з'явилася у мережі лише зараз.

Що відомо про підполковника Савінова?

В'ячеслав Савінов народився у Нойштрелітці НДР. Брав участь на війні в Сирії у 2015 та 2016 роках. Отримав два поранення. Вказується, що в російського офіцера залишилося двоє синів і дружина.

Додамо, що 49-а загальновійськова армія РФ задіяна в окупації на півдні України.

Нагадаємо, 3 командири ЗСУ ліквідували замкомандира 83-ї бригади ПДВ РФ.

29 березня ЗСУ ліквідували командувача 200-ї бригади ЗС РФ полковника Дениса Курило.

25 березня стало відомо про ліквідацію командувача 49-ї армії РФ генерал-лейтенанта Якова Рязанцева.