Українські військові ліквідували командувача 200-ї бригади ЗС РФ (фото)

Сама бригада зазнала суттєвих втрат, в Управлінні стратегічних комунікацій їх оцінюють у понад 1 500 військових.

Українські військові у боях під Харковом ліквідували полковника Дениса Курило, командувача 200-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ. Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

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За наявними даними, українські військові знищили дві батальйонно-тактичні групи 200 мотострілецької бригади. Загальні втрати в особовому складі перевищили, за даними СтратКому, 1 500 військових. Тепер було ліквідовано полковника Дениса Курило.

Сама бригада базується біля селища Печенга в Мурманській області. Вважається елітною бригадою в РФ, носить орден Кутузова.

Додамо, про розгром російської бригади 2 березня повідомляв головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов. За його словами, ЗС РФ зустрів неповний механізований батальйон ЗСУ з Javelin.

"На цих полях я особисто нарахував понад 30 одиниць знищеної та захопленої техніки", — розповів Бутусов.

Тоді він згадав, що полковник Курило очолював свою бригаду, але під час бою він утік.

Нагадаємо, 25 березня стало відомо про ліквідацію командувача 49-ї армії РФ генерал-лейтенанта Якова Рязанцева. 20 березня українські військові знищили замкомандувача Чорноморського флоту Андрія Палія.