Украинские военные ликвидировали командующего 200-й бригадой ВС РФ (фото)

Сама бригада понесла существенные потери, в Управлении стратегических коммуникаций их оценивают в свыше 1500 военных.

Украинские военные в боях под Харьковом ликвидировали полковника Дениса Курило, командующего 200-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ. Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

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По имеющимся данным, украинские военные уничтожили две батальонно-тактические группы 200-й мотострелковой бригады. Общие потери в личном составе превысили, по данным СтратКома, 1500 военных. Теперь был ликвидирован полковник Денис Курило.

Сама бригада базируется возле поселка Печенга в Мурманской области. Считается элитной бригадой в РФ, носит орден Кутузова.

Добавим, о разгроме российской бригады 2 марта сообщал главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов. По его словам, ВС РФ встретил неполный механизированный батальон ВСУ с Javelin.

"На этих полях я лично насчитал свыше 30 единиц уничтоженной и захваченной техники", — рассказал Бутусов.

Тогда же он упомянул, что полковник Курило возглавлял свою бригаду, но в ходе боя он сбежал.

Напомним, 25 марта стало известно о ликвидации командующего 49-й армии РФ генерал-лейтенанта Якова Рязанцева. 20 марта украинские военные уничтожили замкомандующего Черноморского флота Андрея Палия.