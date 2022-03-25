Украинские военные ликвидировали командующего 49-й армии РФ Рязанцева, - нардеп

Российский генерал участвовалв в операции в Сирии. Сама армия базируется в Ставрополе.

Украинские военные ликвидировали генерал-лейтенанта, командующего 49-й общевойсковой армии Южного военного округа Якова Рязанцева. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

"На этот раз в ад отправился генерал-лейтенант, командующий 49-й общевойсковой армией Южного военного округа рф Яков Рязанцев", — написал нардеп от фракции Европейская солидарность.

Добавим, что базируется 49-я общевойсковая армия в Ставрополе. Рязанцев возглавил армию в августе 2020 года. Также российский генерал принимал участие в операции в Сирии.

Советник главы ОП Алексей Арестович заявлял об уничтожении передового командного пункта 49-й армии на юге Украины.

"По предварительным данным, был уничтожен передовой командный пункт 49 армии РФ на юге", — заявил Арестович.

Тогда о гибели командующего Рязанцева не сообщалось.

Отметим, что в телеграм-канале Алексея Гончаренко часто бывают новости, которые позднее опровергаются. На данный момент других источников, подтверждающих гибель российского генерала нет.

Напомним, 23 марта ВСУ ликвидировали тестя экс-командира боевиков Гиркина Сергея Ситоленко.

Также стало известно, что осадой Мариуполя руководит генерал-полковник Михаил Мизинцев.

20 марта украинские военные уничтожили замкомандующего Черноморского флота Андрея Палия.