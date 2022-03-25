Украинские военные ликвидировали командующего 49-й армии РФ Рязанцева, - нардеп
Российский генерал участвовалв в операции в Сирии. Сама армия базируется в Ставрополе.
Украинские военные ликвидировали генерал-лейтенанта, командующего 49-й общевойсковой армии Южного военного округа Якова Рязанцева. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
"На этот раз в ад отправился генерал-лейтенант, командующий 49-й общевойсковой армией Южного военного округа рф Яков Рязанцев", — написал нардеп от фракции Европейская солидарность.
Добавим, что базируется 49-я общевойсковая армия в Ставрополе. Рязанцев возглавил армию в августе 2020 года. Также российский генерал принимал участие в операции в Сирии.
Советник главы ОП Алексей Арестович заявлял об уничтожении передового командного пункта 49-й армии на юге Украины.
"По предварительным данным, был уничтожен передовой командный пункт 49 армии РФ на юге", — заявил Арестович.
Тогда о гибели командующего Рязанцева не сообщалось.
Отметим, что в телеграм-канале Алексея Гончаренко часто бывают новости, которые позднее опровергаются. На данный момент других источников, подтверждающих гибель российского генерала нет.
Напомним, 23 марта ВСУ ликвидировали тестя экс-командира боевиков Гиркина Сергея Ситоленко.
Также стало известно, что осадой Мариуполя руководит генерал-полковник Михаил Мизинцев.
20 марта украинские военные уничтожили замкомандующего Черноморского флота Андрея Палия.