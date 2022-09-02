Украина вернула из плена 14 украинских защитников, включая офицера и военного медика

Очередной обмен прошел в Донецкой области. Украинские военные из 30-ой и 58-ой отдельных механизированных бригад попали в плен к россиянам еще весной.

Сегодня, 2 сентября, в Донецкой области прошел очередной обмен военнопленными. Украине удалось вернуть домой 14 защитников. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

"В рамках работы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными в Донецкой области сегодня состоялся очередной обмен военнопленными между Украиной и Россией", – говорится в официальном сообщении.

Домой вернулись десять военных из 58-ой отдельной механизированной бригады (ОМБР) и четверо – из 30-ой ОМБР. Они попали в плен к российским оккупанты еще весной этого года.

Также среди освобожденных из плена – офицер и военный медик.

Напомним, защитники Азовстали рассказали о российских пытках в плену. По словам украинских военных, Россия использует все средства давления. Пленных избивали, пытали, заставляли давать ложные показания против своего командования, не оказывали должного лечения раненым.

Ранее уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести, Олег Котенко, сообщил, что с февраля Украина вернула тела более 500 наших военных. Больше всего тел погибших украинцев удалось транспортировать из Мариуполя – 428. Из них более 300 – это защитники "Азовстали".