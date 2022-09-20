Мама "Пташки" с "Азовстали" четыре месяца не может связаться с дочерью

Неизвестно, где сейчас находится пленная медик ВСУ. И когда было снято недавно появившееся видео — сразу ли после плена, перед обстрелами в Еленовке или раньше.

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После опубликованного на днях видео с участием Катерины "Пташки" Полищук журналисты выяснили у ее матери, Светланы, когда она в последний виделась с дочерью. Об этом сообщает Украинская служба Радио Свобода.

Медик с позывным "Пташка" вместе с мариупольским гарнизоном в мае попала в плен ВС РФ после выхода с завода "Азовсталь", с тех пор о ней не было известий.

По словам матери, неизвестно, когда именно было снято видео, выложенное российскими пропагандистами. У нее до сих пор нет связи с дочерью, а в последний раз она говорила с Катериной четыре месяца назад, 19 мая, после того, как девушка вышла с территории мариупольского завода. Дочь предупредила родственников, что, возможно, длительное время не сможет с ними связаться.

[ + – ] Катерина Полищук ("Пташка")

О состоянии Катерины, отметила женщина, сложно сделать вывод по видеозаписи, поскольку на ней мешковатая форма и невозможно понять, похудела ли она. В конце записи она вместе с другими женщинами идет с руками за спиной, а листья на деревьях еще темно-зеленого цвета.

[ + – ] Мама "Пташки" с Азовстали Светлана Полищук.

Светлана сказала, что россияне уже давно утверждают, что Катерина на фронте якобы выполняла роль снайпера, тогда как на самом деле была всего лишь медиком.

"В России пишут неправду. Она же даже стрелять не умеет", — уточнила женщина.

"У Катерины — нормальная реакция на ненормальные события. Но мы не знаем, когда именно было снято это видео — сразу ли после плена, или перед обстрелами в Еленовке, или когда-то давно. Все эти обстоятельства остаются неизвестными", — пояснила психолог Мария Петришин, региональный координатор Уполномоченного по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Зачем публикуют видео с пленными ВСУ?

Российская сторона пытается демонстрировать гуманное отношение с военнопленной "Пташкой", тем, что ей разрешают говорить на украинском. Она одета в чистую военную форму. Видео появилось после того, как стало известно о массовых захоронения и доказательствах, указывающих пытки, возможно, применявшиеся российскими военными во время оккупации Изюма. РФ таким образом пытается отбелить себя, считает офицер запаса Владимир Гулима.

Про медика "Пташку", яка допомагає військовим і цивільним людям на заводі "Азовсталь" в Україні та світі дізналися, коли навесні соціальними мережами поширювали відео, на якому дівчина співає українські пісні, зокрема пісні УПА.

[ + – ] "Пташка з Азовсталі" исполняет песню Кузьмы "Скрябина".

О военном медике с позывным "Пташка" Катерине Полищук стало известно весной 2022 года. Видео, на котором она поет песни в подвалах "Азовстали", стало вирусным в соцсетях. Тысячи людей плакали, надеясь, что девушке и ее боевым товарищам удастся выжить.

[ + – ] "Пташка із сталі з Азовсталі", — так подписывают это видео постах.

21-летняя Екатерина Полищук — музыкант, она выпускница Тернопольского художественного колледж им. Соломии Крушельницкой.

Несколько месяцев о "Пташке" с Азовстали не было никаких известий, а на днях росСМИ опубликовали первое с ней видео за 4 месяца.

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