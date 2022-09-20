Мама "Пташки" з "Азовсталі" чотири місяці не може зв'язатися з дочкою

Невідомо, де зараз перебуває полонена медикиня ЗСУ. І коли було зняте відео, що нещодавно з'явилося, — чи відразу після полону, перед обстрілами в Оленівці, чи раніше.

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Після опублікованого днями відео за участю Катерини "Пташки" Поліщук журналісти з'ясували в її матері Світлани, коли вона востаннє бачилася з дочкою. Про це повідомляє українська служба "Радіо Свобода".

Медикиня з позивним "Пташка" разом із маріупольським гарнізоном у травні потрапила в полон ЗС РФ після виходу із заводу "Азовсталь", відтоді про неї не було звісток.

За словами матері, невідомо, коли саме було зняте відео, викладене російськими пропагандистами. Вона досі не має зв'язку з дочкою, а востаннє вона розмовляла з Катериною чотири місяці тому, 19 травня, після того, як дівчина вийшла з території маріупольського заводу. Дочка попередила родичів, що, можливо, довго не зможе з ними зв'язатися.

[ + – ] Катерина Поліщук ("Пташка")

Про стан Катерини, зазначила жінка, складно зробити висновок із відеозапису, оскільки на ній мішкувата форма й неможливо зрозуміти, чи вона схудла. В кінці запису вона разом із іншими жінками йде з руками за спиною, а листя на деревах ще темно-зеленого кольору.

[ + – ] Мама "Пташки" з "Азовсталі" Світлана Поліщук

Світлана сказала, що росіяни вже давно стверджують, що Катерина на фронті нібито виконувала роль снайпереи, тоді як насправді була лише медиком.

"У Росії пишуть неправду. Вона ж навіть стріляти не вміє", — уточнила жінка.

"У Катерини — нормальна реакція на ненормальні події. Але ми не знаємо, коли саме було знято це відео, — чи одразу після полону, чи перед обстрілами в Оленівці, чи колись давно. Усі ці обставини залишаються невідомими", — пояснила психологиня Марія Петришин, регіональна координаторка Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин.

Навіщо публікують відео з полоненими ЗСУ?

Російська сторона намагається демонструвати гуманне ставлення до військовополоненої "Пташки" тим, що їй дозволяють говорити українською. Вона одягнена в чисту військову форму. Відео з'явилося після того, як стало відомо про масові поховання й докази, що вказують на тортури, які, можливо, застосовували російські військові під час окупації Ізюма. РФ у такий спосіб намагається відбілити себе, вважає офіцер запасу Володимир Гулима.

Про медикиню "Пташку", яка допомагала військовим і цивільним людям на заводі "Азовсталь", в Україні та світі дізналися, коли навесні соціальними мережами розповсюджували відео, де дівчина співає українські пісні, зокрема пісні УПА.

[ + – ] "Пташка з Азовсталі" виконує пісню Кузьми Скрябіна

Про військову медикиню з позивним "Пташка" Катерину Поліщук стало відомо навесні 2022 року. Відео, на якому вона співає пісні в підвалах "Азовсталі", стало вірусним у соцмережах. Тисячі людей плакали, сподіваючись, що дівчині та її бойовим товаришам вдасться вижити.

[ + – ] "Пташка зі сталі з Азовсталі", — так підписують це відео постах

21-річна Катерина Поліщук — музикантка, вона випускниця Тернопільського художнього коледжу ім. Соломії Крушельницької.

Кілька місяців про "Пташку" з Азовсталі не було жодних звісток, а днями росЗМІ опублікували перше з нею відео за 4 місяці.

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