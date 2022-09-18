"Пташка жива": з'явилося перше за 4 місяці інтерв'ю з українською військовополоненою

Протягом кількох місяців про парамедикиню ЗСУ нічого не було відомо. За словами 21-річної дівчини, якби знову стояв вибір, чи їхати в Маріуполь, вона поїхала б.

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Уперше за 4 місяці полону з'явилося відео з парамедикинею ЗСУ Катериною "Пташкою" Поліщук, яка разом із маріупольським гарнізоном опинилася в російському полоні після виходу з території заводу "Азовсталь" у травні. Протягом кількох місяців про "Пташку" не було звісток. Відео опубліковано у Telegram-каналі MRPL NEWS.

"Я не пішла кухарем, бо погано готую. Не пішла стрільцем, кулеметником чи артилеристом. Вважаю, що найбільшу користь можу принести як медик", — так відповідає Катерина на запитання росіян. За її словами, якби знову стояв вибір, чи їхати в Маріуполь, вона поїхала б.

[ + – ] Відео з Пташечкою

Хто така Катерина "Пташка" Поліщук

21-річна Катерина Поліщук — уродженка Тернополя, музикантка за освітою, закінчила Тернопільський художній коледж ім. Соломії Крушельницької. Служить парамедикинею в гарнізоні "Госпітальєри" з 2021 року.

Як парамедикиня з позивним "Пташка" Катерина Поліщук стала відома по всій Україні та за її межами навесні цього року, коли в соцмережах з'явилося відео з її участю, зняте в підвалах "Азовсталі". Над відео "Пташка з Азовсталі" плакали тисячі людей, сподіваючись, що дівчина та її побратими залишаться живими.

[ + – ] "Пташка зі сталі з Азовсталі", — так підписують це відео в соцмережах

Нагадаємо, що пресофіцер полку "Азов" Орест, який перебуває в полоні ЗС РФ, став переможцем фотоконкурсу в Парижі. Фотографії українських захисників із заводу "Азовсталь", які зробив Дмитро Козацький, взяли "золото" в категорії Press/War, друге місце їм дісталося в загальній категорії Press.

Раніше Фокус повідомляв, що суд у Чернівцях виніс вирок зраднику, який повідомляв представникам РФ про місцезнаходження позицій "Азова". Чоловік був завербований російськими спецслужбами ще до початку масштабної війни в Україні, засуджений до 16 років ув'язнення, його спільника засуджено до 10 років позбавлення волі.