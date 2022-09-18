"Пташка жива": появилось первое за 4 месяца интервью с украинской военнопленной

На протяжении нескольких месяцев о парамедике ВСУ ничего не было известно. По словам 21-летней девушки, если бы вновь стоял выбор, ехать ли в Мариуполь, она бы поехала.

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Впервые за 4 месяца плена появилось видео с парамедиком ВСУ Катериной "Пташкой" Полищук, которая вместе с мариупольским гарнизоном оказалась в российский плену после выхода с территории завода "Азовсталь" в мае. На протяжении нескольких месяцев о "Пташке" не было известий. Видео опубликовано в Telegram-канале MRPL NEWS.

"Я не пошла поваром, потому что плохо готовлю. Не пошла стрелком, пулеметчиком или артиллеристом. Считаю, что наибольшую пользу могу принести как медик", — так отвечает Катерина на вопросы россиян. По ее словам, если бы вновь стоял выбор, ехать ли в Мариуполь, она бы поехала.

[ + – ] Видео с Пташкой

Кто такая Катерина "Пташка" Полищук

21-летня Катерина Полищук — уроженка Тернополя, музыкант по образованию, окончила Тернопольский художественный колледж им. Соломии Крушельницкой. Служит парамедиком в гарнизоне "Госпитальеры" с 2021 года.

Как парамедик с позывным "Пташка" Катерина Полищук стала известна по всей Украине и за ее пределами весной этого года, когда в соцсетях появилось видео с ее участием, снятое в подвалах "Азовстали". Над видео "Пташка з Азовсталі" плакали тысячи людей, надеясь, что девушка и ее побратимы останутся живы.

[ + – ] "Пташка із сталі з Азовсталі", — так подписывают это видео в соцсетях

Напомним, что пресс-офицер полка "Азов" Орест, который находится в плену ВС РФ, стал победителем фотоконкурса в Париже. Фотографии украинских защитников с завода "Азовсталь", которые сделал Дмитрий Козацкий, взяли "золото" в категории Press/War, второе место им досталось в общей категории Press.

Ранее Фокус сообщал, что суд в Черновцах вынес приговор предателю, который сообщал представителям РФ о местонахождении позиций "Азова". Мужчина был завербован российскими спецслужбами еще до начала масштабной войны в Украине, приговорен к 16 годам тюремного заключения, его сообщник приговорен к 10 годам лишения свободы.