"Для ответных ударов": Украина может бить американским оружием по целям в РФ, — Госдеп

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер отметил, что Украине также не нужно разрешение для того, чтобы бить вглубь России оружием собственного производства.

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ВСУ могут наносить удары оружием, которое предоставили Соединенные Штаты Америки, по целям на территории России, из которых оккупанты атакуют Украину. Об этом сообщил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, пишет "Голос Америки".

"Если вы взглянете на оружие, которое мы им предоставляем, мы четко дали понять, что они могут использовать его для ответных ударов по российским целям через границу, из которых проводятся атаки", — сказал Миллер.

В то же время он так и не ответил, почему США не снимают ограничения на дальнобойные удары вглубь России американским вооружением.

"Мы рассматриваем все возможности, всю тактику и всю поддержку, которую мы предоставляем Украине в целом, и когда мы утверждаем любую новую систему вооружения или любую новую тактику, мы смотрим, как это повлияет на все поле боя и всю стратегию Украины. И это то, что мы продолжим делать", — отметил Миллер.

Однако представитель Госдепа США отметил, что Украина может бить по территории РФ собственным оружием.

"Они являются суверенной страной и могут использовать оружие, которое изготовили самостоятельно, а его много. Посмотрите на программы, которые они ввели в течение последнего года", — подчеркнул Миллер.

По его словам, Украина имеет "огромное количество средств для защиты".

Напомним, 27 сентября газета The New York Times обнародовала материал, в котором говорится о рисках диверсий из-за разрешения Украине бить вглубь РФ, о которых сообщила разведка США.

24 сентября издание The Washington Post сообщило, что США считают "неубедительными" аргументы Украины о дальнобойных ударах вглубь РФ.