США впервые ввели санкции против руководителей Газпромбанка, — FT
По данным журналистов, новые ограничения применены к 27 руководителям Газпромбанка. При этом активы компании по-прежнему не заморожены и сделки с компанией не запрещены.
Мы . Мы из Украины
С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами.Поддержать
Накануне представители США ужесточили санкции в отношении РФ, новые ограничения действуют применительно к ряду руководителей финансовых организаций. Впервые в черном списке США оказались руководители Газпромбанка, системно значимого учреждения РФ. Об этом сообщает FT.
Журналисты, ссылаясь на свои источники, отмечают, что высокопоставленный представитель администрации американского президента заявил, что новые ограничения направлены на 27 руководителей Газпромбанка, третьего по величине кредитора РФ и дочерней компании энергетического гиганта "Газпрома". При этом активы компании по-прежнему не заморожены и сделки с компанией не запрещены, поскольку именно через Газпромбанк осуществляются основные расчеты за поставки российского газа из Европу.
"Мы вводим санкции против некоторых из этих высокопоставленных руководителей <…> Мы не хотим, чтобы Газпромбанк рассматривался как возможность уйти от санкций", — цитирует издание свой источник, который отметил, что эти санкции носят только предупредительный характер.
Также ряду компаний запретили оказывать РФ корпоративные услуги, такие как бухгалтерский учет и консалтинг.
В то же время, Евросоюз еще не утвердил шестой пакет санкций, который предусматривает постепенный отказ от импорта российской нефти, чтобы ограничить приток финансов в Москву. Этому препятствует Венгрия.
Ранее Фокус сообщал, что во Франции нашли замену российскому газу. К 2030 году 20% всех потребностей страны в природном газе будет восполнять биометан. Уже действуют 365 заводов по производству биогаза, которым обогревают 362 000 домов.