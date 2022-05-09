США впервые ввели санкции против руководителей Газпромбанка, — FT

По данным журналистов, новые ограничения применены к 27 руководителям Газпромбанка. При этом активы компании по-прежнему не заморожены и сделки с компанией не запрещены.

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Накануне представители США ужесточили санкции в отношении РФ, новые ограничения действуют применительно к ряду руководителей финансовых организаций. Впервые в черном списке США оказались руководители Газпромбанка, системно значимого учреждения РФ. Об этом сообщает FT.

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Журналисты, ссылаясь на свои источники, отмечают, что высокопоставленный представитель администрации американского президента заявил, что новые ограничения направлены на 27 руководителей Газпромбанка, третьего по величине кредитора РФ и дочерней компании энергетического гиганта "Газпрома". При этом активы компании по-прежнему не заморожены и сделки с компанией не запрещены, поскольку именно через Газпромбанк осуществляются основные расчеты за поставки российского газа из Европу.

"Мы вводим санкции против некоторых из этих высокопоставленных руководителей <…> Мы не хотим, чтобы Газпромбанк рассматривался как возможность уйти от санкций", — цитирует издание свой источник, который отметил, что эти санкции носят только предупредительный характер.

Также ряду компаний запретили оказывать РФ корпоративные услуги, такие как бухгалтерский учет и консалтинг.

В то же время, Евросоюз еще не утвердил шестой пакет санкций, который предусматривает постепенный отказ от импорта российской нефти, чтобы ограничить приток финансов в Москву. Этому препятствует Венгрия.

Ранее Фокус сообщал, что во Франции нашли замену российскому газу. К 2030 году 20% всех потребностей страны в природном газе будет восполнять биометан. Уже действуют 365 заводов по производству биогаза, которым обогревают 362 000 домов.