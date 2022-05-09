США вперше ввели санкції проти керівників Газпромбанку, — FT

За даними журналістів, нові обмеження застосовані до 27 керівників Газпромбанку. Водночас активи компанії, як і раніше, не заморожені й угоди з компанією не заборонені.

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Напередодні представники США посилили санкції проти РФ, нові обмеження діють стосовно низки керівників фінансових організацій. Вперше в чорному списку США опинилися керівники Газпромбанку, системно значущої установи РФ. Про це повідомляє FT.

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Журналісти, посилаючись на свої джерела, зазначають, що високопоставлений представник адміністрації американського президента заявив, що нові обмеження спрямовані на 27 керівників Газпромбанку, третього за розміром кредитора РФ та дочірньої компанії енергетичного гіганта "Газпрому". Водночас активи компанії, як і раніше, не заморожені й угоди з компанією не заборонені, оскільки саме через Газпромбанк здійснюються основні розрахунки за постачання російського газу з Європи.

"Ми вводимо санкції проти деяких із цих високопоставлених керівників <…> Ми не хочемо, щоб Газпромбанк розглядали як можливість уникнути санкцій", — цитує видання своє джерело, яке зазначило, що ці санкції мають лише попереджувальний характер.

Також низці компаній заборонили надавати РФ корпоративні послуги, такі як бухгалтерський облік та консалтинг.

Водночас Євросоюз ще не затвердив шостий пакет санкцій, який передбачає поступову відмову від імпорту російської нафти, щоб обмежити надходження фінансів до Москви. Цьому перешкоджає Угорщина.

Раніше Фокус повідомляв, що у Франції знайшли заміну російському газу. До 2030 року 20% всіх потреб країни у природному газі заповнюватиме біометан. Вже діють 365 заводів із виробництва біогазу, яким обігрівають 362 000 будинків.