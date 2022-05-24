Россию планируют навсегда исключить из конкурса "Евровидения"

В 2022 Россию не допустили к участию в песенных соревнованиях, теперь обсуждается полное исключение страны из конкурса.

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Россию планируют навсегда исключить из международного песенного конкурса "Евровидение". Об этом сообщило издание The Journal.

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Гендиректор EBU Ноэль Курран заявил, что на сегодняшний день продолжается процесс устранения РФ от песенных соревнований. Поэтому Россия вряд ли сможет отправлять своих представителей на взрослое и детское Евровидение в ближайшие годы.

"Думаю, нам вполне понятно, что мы не сможем привлечь Россию к участию в конкурсе", — подчеркнул руководитель EBU.

[ + – ] Украина победила на "Евровидении-2022" Фото: Скриншот

В 2022 году Россия не имела права отправить своих представителей на "Евровидение" в Турине. Судьба РФ постигла и белорусского вещателя за помощь в российской военной агрессии на территории Украины.

Тем временем Украина заняла первое место на "Евровидении-2022" с песней "Стефания". Группа Kalush Orchestra получила рекордный 631 балл от международных жюри и зрителей со всей Европы.

Напомним, Россию навсегда отстранят от участия в международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная".

Также Фокус писал о планах украинской группы Kalush Orchestra после победы в Турине.