Россию планируют навсегда исключить из конкурса "Евровидения"
В 2022 Россию не допустили к участию в песенных соревнованиях, теперь обсуждается полное исключение страны из конкурса.
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Россию планируют навсегда исключить из международного песенного конкурса "Евровидение". Об этом сообщило издание The Journal.
Гендиректор EBU Ноэль Курран заявил, что на сегодняшний день продолжается процесс устранения РФ от песенных соревнований. Поэтому Россия вряд ли сможет отправлять своих представителей на взрослое и детское Евровидение в ближайшие годы.
"Думаю, нам вполне понятно, что мы не сможем привлечь Россию к участию в конкурсе", — подчеркнул руководитель EBU.
В 2022 году Россия не имела права отправить своих представителей на "Евровидение" в Турине. Судьба РФ постигла и белорусского вещателя за помощь в российской военной агрессии на территории Украины.
Тем временем Украина заняла первое место на "Евровидении-2022" с песней "Стефания". Группа Kalush Orchestra получила рекордный 631 балл от международных жюри и зрителей со всей Европы.
Напомним, Россию навсегда отстранят от участия в международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная".
Также Фокус писал о планах украинской группы Kalush Orchestra после победы в Турине.